De Smartmi luchtreiniger en nieuwe app krijgen support voor HomeKit. Deze luchtreiniger wordt aangeboden via Indiegogo en is gericht op een wereldwijd koperspubliek.

Smartmi P1 Purifier

Smartmi is een van de vele merken die producten levert voor Xiaomi. Vervolgens wordt er de merknaam Mi of Mijia op geplakt en kun je het bedienen vanuit de vele apps uit he Xiaomi-imperium. Zo zijn er ventilatoren op voet die onder het Mijia-label worden verkocht, maar gefabriceerd worden door Smartmi. Daarnaast brengt het bedrijf nog tientallen andere producten onder eigen merk op de markt. Vaak worden ze alleen in China verkocht, maar bij deze luchtreiniger heeft Smartmi een bredere doelgroep op het oog. Via Indiegogo kun je 30% korting krijgen, al is de aanschafprijs nog niet bekendgemaakt. Ten overvloede wellicht: bij aanschaf via Indiegogo en soortgelijke platformen loop je risico’s.



In het geval van de Smartmi P1 Purifier kun je de eigen app van de fabrikant gebruiken. Bij de installatie daarvan geef je toegang tot je Woning-data, oftewel HomeKit. In de app wordt de P1 Purifier als enige genoemd en ook uit andere informatie op internet blijkt dat de HomeKit-integratie eraan komt. Daarmee heb je nog meer keuze als het om luchtreinigers met HomeKit-ondersteuning gaat.

Ook is het mogelijk om de luchtreiniger met Siri te bedienen. Daarnaast worden Alexa en Google Assistent ondersteund. Er zitten dubbele sensoren in voor pollen en deeltjes kleiner dan 2,5 µm. Fijnstof, vaak afgekort tot PM oftewel Particulate Matter, is er in PM10 (kleiner van 10 µm) maar er is steeds meer aandacht voor PMPM2,5. Daarnaast is er nog ultrafijnstof met deeltjes kleiner dan 0,1 µm. Die laatstgenoemde kan het filter van de Smartmi niet aan.

De luchtreiniger kan 250m³ per uur schoonmaken. Een ruime kamer van 30m2 is in 10 minuten gereinigd, tweemaal zo snel als veel andere luchtreinigers van dit formaat. Het apparaat slurpt de vuile lucht vanaf 360° naar binnen.

Het design met de leren draagriem kan zijn afgekeken van de Molekule Air Mini+ ($499), die ook HomeKit-integratie heeft. Het is goed mogelijk dat Smartmi ook deze Molekule-luchtreiniger maakt, of dat het design met wat kleine aanpassingen is nageaapt. Waarschijnlijk wordt het een betaalbaar model, dat voor ver onder de €500 te koop zal zijn. Zoek je liever een product dat wat makkelijker verkrijgbaar is, dan zou je eens naar de VOCOlinc kunnen kijken.