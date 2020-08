We kennen VOCOlinc al een tijdje van hun andere HomeKit accessoires, zoals de slimme ledstrip, stekkerdoos en geurverstuiver. Nu komt het merk ook met een luchtreiniger. Deze is een stuk goedkoper dan de variant die je bij Dyson kunt kopen en heeft bovendien ondersteuning voor Apple HomeKit.



VOCOlinc Air Purifier VAP1 luchtreiniger met HomeKit ondersteuning

De Air Purifier VAP1 is een toren-achtige luchtreiniger van wit en grijs plastic. Aan de voorkant vind je een scherm met daarop informatie over de luchtkwaliteit, blaassnelheid, luchtvochtigheid, temperatuur en meer. Bovenop vind je de knoppen voor de verschillende standen. Het scherm is dimbaar en niet onbelangrijk: de ventilator is stil.

Er zit een HEPA-filter in die volgens VOCOlinc tot 99,97% van de stofdeeltjes in een ruimte van 60 vierkante meter filtert. Aan de binnenkant vind je een voorfilter, gevolgd door een H12 HEPA-filter. Daarachter vind je nog een koolstoffilter met het patroon van een honingraad. Hiermee wordt zo veel mogelijk oppervlakte gebruikt door het filter. Daarmee kunnen stofdeeltjes zo klein als 0,3 micrometer worden gefilterd.

VOCOlinc Air Purifier vs Dyson Pure Cool

Deze specificaties klinken voor ons bekend. Het Engelse Dyson verkoopt al jaren een soortgelijk product, maar hoe wegen de twee tegen elkaar op? We beginnen met de prijs. Koop je een Dyson Pure Cool bij de fabrikant, dan ben je €599,- lichter. De Air Purifier VAP1 kost je bij VOCOlinc €439,- (€399 bij Amazon Duitsland) en daar krijg je ook nog eens echte HomeKit ondersteuning bij. Alleen met technische inspanningen kun je via HomeBridge je Dyson ventilator laten werken met HomeKit.

Wij denken dat Dyson met vlag en wimpel wint wat design betreft, al is dat ook een kwestie van smaak. Het geluidsniveau van de twee is iets lastiger te vergelijken. Dyson biedt een handige functie waarmee lucht aan de andere kant van de toren kan worden geblazen, wat een stuk scheelt in het volume. VOCOlinc claimt dat het maximale volume 63 decibel is. De nachtstand is maximaal 30 decibel.

Om het volume te vergelijken hebben wij het volume van een Dyson Hot+Cool op stand 5 gemeten met een Apple Watch. Dit leverde zo’n 42 decibel op. Op de maximale stand van Dyson gaf de Apple Watch zo’n 58 decibel aan. Dat zou dus stiller zijn dan VOCOlinc. Een nadeel van de VOCOlinc is dat je slechts 5 standen hebt, terwijl je bij Dyson wel 10 standen kunt selecteren.

Het doel van beide apparaten is uiteraard het reinigen van de lucht. Daarin lijkt de VOCOlinc het op papier te winnen van Dyson. VOCOlinc beweert tot 99,97% van de gas- en stofdeeltjes uit de lucht te verwijderen in een ruimte van 60 vierkante meter. Dyson daarentegen zegt te testen op 27 vierkante meter en haalt 99,95% uit de lucht. Qua percentage dus een nihil verschil, maar VOCOlinc lijkt ook in grotere ruimtes te functioneren.

Hou er rekening mee dat dergelijke luchtreinigers de lucht in de ruimte niet verkoelen, maar wel ventileren. Een kamer kan daardoor wat koeler aanvoelen. Het zijn helaas geen mobiele airco’s.

De VOCOlinc Air Purifier VAP1 is te koop bij:

Wat zou jij kiezen: Een luchtreiniger met hoogstaand design, maar zonder HomeKit? Of bespaar je liever geld en neem je een wat minder sjiek alternatief met HomeKit in huis? Laat het weten in de reacties! We hebben bij iCulture overigens ook een gids met allerlei andere slimme ventilatoren en airco’s met iPhone bediening.