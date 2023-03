Philips Hue zou vanaf het eerste kwartaal van 2023 ondersteuning voor Matter krijgen. Helaas gaat het wat langer duren: de Matter-update is tot nader datum uitgesteld. Een concrete startdatum is er niet.

Philips Hue en Matter uitgesteld

Terwijl Belkin zich heeft teruggetrokken en opnieuw gaat overwegen of ze überhaupt wel Matter gaan ondersteunen, is Philips Hue nog steeds aan boord. Maar het gaat wel iets langer duren dan verwacht. Afgelopen november ging Matter officieel van start en Philips Hue was één van de bedrijven die op het speciaal georganiseerde event in Amsterdam van de partij was.



Ze beloofden dat de software-update onderdeel zou zijn van de normale updates voor de Philips Hue Bridge en zou volgens verwachting in het eerste kwartaal van 2023 uitkomen. Inmiddels is het eerste kwartaal bijna voorbij, maar de Matter -update voor de Hue Bridge is er nog steeds niet. Navraag maakt duidelijk dat het langer gaat duren.

Signify heeft meer tijd nodig om de gewenste kwaliteit te kunnen bieden. Het bedrijf moet met meerdere partners in de smart home-wereld samenwerken om de update voor elkaar te krijgen. Het kan dus nog wel een paar maanden duren. Voor mensen met Philips Hue heeft de Matter-update op het eerste gezicht misschien niet meteen voordelen. De Philips Hue-lampen werken immers al met HomeKit, Google Home en Amazon Alexa samen.

Toch is er een concreet voordeel: heb je third party Zigbee-devices gekocht, die je in de Philips Hue-app hebt gekoppeld, dan verschijnen ze niet in de Woning-app. Je kunt in de Woning-app alleen de originele Philips Hue-accessoires zien die je met de bridge hebt gekoppeld. Met een Matter-update is dat opgelost. Ook kun je voortaan meerdere Hue-lampen tegelijk inschakelen met Siri, terwijl ze nu nog na elkaar ingeschakeld worden. Een extra pluspunt is dat je meerdere Hue Bridges in Google Home of Amazon Alexa kunt hangen. Kortom: we kunnen niet wachten tot Philips Hue over de bridge komt!