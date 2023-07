De batterij in de iPhone is vaak onderwerp van gesprek. Hoewel Apple de batterijduur de afgelopen jaren heeft weten te verlengen, is een betere batterij nog altijd een grote wens van veel iPhone-gebruikers. Voor de iPhone 15 lijkt er nu wel goed nieuws te zijn, als we de geruchten mogen geloven. Volgens een bron krijgen de iPhone 15-modellen een veel grotere batterij.



iPhone 15 batterij: dit jaar veel groter?

De informatie is afkomstig van de website ITHome, die gesproken zouden hebben met een bron bij de Foxconn-fabriek. In deze fabriek worden iPhones gefabriceerd, dus daar komen ook onderdelen zoals de batterij voorbij. Volgens de bron zien we de grootste toename in batterijcapaciteit bij de gewone iPhone 15. Ten opzichte van de iPhone 14 zou de capaciteit namelijk zo’n 18% hoger liggen. Bij de andere modellen ligt het verschil tussen de 12% en 14%. De iPhone 15 Plus zou, net als dit jaar, de grootste batterijcapaciteit krijgen. Maar het verschil met de iPhone 15 Pro Max is wel iets groter geworden dan dit jaar het geval is.

Mogelijke batterijcapaciteit iPhone 15-serie in vergelijking met iPhone 14-serie

De bron heeft nog geen indrukwekkend track-record als het gaat om dergelijke geruchten, maar de capaciteiten klinken niet heel ongeloofwaardig. Pas als de nieuwe iPhones aangekondigd worden (ergens in september 2023) en in de schappen liggen, weten we of de daadwerkelijke capaciteiten overeenkomen met de bron.

Wordt batterijduur iPhone 15 langer?

Maar de batterijcapaciteit zegt niet altijd iets over de batterijduur. De batterijduur bepaalt hoe lang je met de batterij kan doen voordat deze helemaal leeg is en weer opgeladen moet worden. Apple kan de grotere batterijcapaciteit in de iPhone 15-modellen gebruiken om extra functies toe te voegen. Denk aan een krachtigere chip of geavanceerde fotofuncties die meer stroom verbruiken. Het is dus nog niet zeker of de iPhone 15 batterij ook langer mee gaat, maar gezien de grote toename in capaciteit ligt dat wel in de lijn der verwachting. Het definitieve antwoord zullen we van Apple in september horen.

