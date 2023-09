Nieuwe 80% instelling voor de batterij

De huidige iPhones hebben al de mogelijkheid voor geoptimaliseerd opladen van de iPhone-accu. Daarbij wordt het opladen van de batterij voorbij 80% uitgesteld tot een later moment. Sta je bijvoorbeeld elke dag om 8:00 uur op, dan zal de iPhone aanvankelijk opladen tot 80% en vanaf ongeveer 6:00 uur wordt de rest van de batterij opgeladen tot 100%. Dit voorkomt slijtage aan de accu. Maar bij de iPhone 15-modellen geldt er een hardere limiet bij 80%. Als je dit instelt zal de iPhone-accu nooit voorbij de 80% gaan.



Opladen tot 80% (en niet verder)

Je kunt nu kiezen voor drie opties als je naar Instellingen > Batterij > Batterijconditie en opladen gaat: geoptimaliseerd opladen, tot 80% opladen of geen limiet. In het laatste geval wordt de accu zo snel als mogelijk is tot 100% opgeladen. De nieuwe instelling was al uitgelekt via de iOS 17 -code.

Wil je een zo optimaal mogelijke gezondheid van je batterij en heb je de volledige batterijduur van je toestel niet nodig, dan kun je voor maximaal 80% kiezen. Het opladen van een batterij verloopt van 0% tot 80% namelijk redelijk efficiënt. De laatste 20% kost meer moeite en produceert meer warmte. Volgens experts is het bovendien niet goed van de batterij als hij langere tijd met 100% lading aan de kabel hangt.

Doen of niet?

Moet je de nieuwe instelling van 80% nou gebruiken? Ja en nee. Als je zowel thuis als tijdens je werk/school kunt opladen, zou je het kunnen inschakelen. Maar je maakt dan eigenlijk nooit gebruik van de volledige batterijcapaciteit van je toestel. Ben je vaak onderweg en heb je langere tijd geen toegang tot een stopcontact of powerbank, dan is het beter om geoptimaliseerd opladen ingeschakeld te houden. De iPhone ‘leert’ dan vanzelf wanneer opladen tot 100% nodig is.

De iPhone 15-modellen hebben op papier dezelfde batterijduur als hun voorgangers. Vanaf aanstaande vrijdag kun je het zelf proberen, als de eerste exemplaren bij de kopers bezorgd worden. Meer over de iPhone 15-batterij lees je in onze round-up.