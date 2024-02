Een Philips Hue Bridge kan maximaal 50 lichtbronnen aan. Dat zal voor de meeste mensen genoeg zijn, maar er zijn ook gebruikers die een flinke hoeveelheid lampen in huis hebben. Vooral bij plafondspotjes in badkamer of keuken kan het snel gaan en loop je na verloop van tijd tegen de grens aan. Tot nu toe was de enige oplossing om een tweede of zelfs derde Hue Bridge te installeren. Dat moest echter via een extra account, waardoor je automatiseringen en instellingen helemaal los van elkaar stonden. Echt praktisch is dat niet: je moest steeds handmatig schakelen tussen de Bridges om de lampen goed te kunnen bedienen. Gelukkig komt daar nu verandering in: Signify heeft aangekondigd dat je meerdere Hue Bridges kunt bedienen.

Meerdere Hue Bridges per account

De aankondiging werd stilletjes gedaan, op een supportpagina. In de loop van 2024 wordt het mogelijk om eerdere Hue Bridges in één huis te installeren en die onderling samen te laten werken. Een exacte datum is nog niet bekendgemaakt. “Heb je meer dan één Bridge? Later dit jaar kun je meerdere Bridges toevoegen aan één account en ze sorteren in Homes om je systeem georganiseerd te houden”, aldus Philips Hue.

Er zijn nog wel wat vraagtekens, bijvoorbeeld of het mogelijk zal zijn om lampen van verschillende Bridges in één kamer te combineren. Ook is nog onduidelijk of een accessoire dat op de eerste bridge is aangesloten ook lampen op de tweede bridge kan aansturen. In de Philips Hue API v2 is hier rekening mee gehouden, maar of het technisch gezien meteen werkt is nog de vraag.

Onlangs kondigde Philips Hue nog meer veranderingen aan. Zo krijgt de Philips Hue Bridge een backup-functie om te zorgen dat je niet al je instellingen kwijtraakt bij een storing. Daar staat tegenover dat er ook een verplichting aankomt: in de nabije toekomst moet iedereen die het Philips Hue-systeem wil aansturen een account hebben.

Is dit voor jou reden om een extra Bridge in huis te halen?