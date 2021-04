Apple heeft nu het Zoek mijn-netwerk opengesteld voor andere bedrijven, zodat hun accessoires direct gebruikt kunnen worden in de Zoek mijn-app. Je kunt je daardoor afvragen of de AirTag, Apple's toekomstige tracker, nog zin heeft.

Het was geen verrassing toen Apple onthulde dat het Zoek mijn-netwerk nu opengesteld werd voor derden. De plannen werden immers tijdens de WWDC 2020 al aangekondigd. Maar wat we toen niet gedacht hadden, was dat Apple het netwerk nog zou openstellen vóór de komst van de eigen AirTag-tracker. Sterker nog: Apple kondigde meteen aan dat de Chipolo ONE Spot, een concurrent voor de AirTag, vanaf deze zomer ook met de Zoek mijn-app werkt. Heeft de AirTag dan nog wel zin?



Heeft de AirTag nog zin?

Toen de eerste geruchten over de AirTag verschenen, leek het erop dat Apple direct de concurrentie aan gaat met merken als Tile en Chipolo. Het grote voordeel van de vermoedelijke AirTag is dat het rechtstreeks ingebakken zit in de Zoek mijn-app en gebruikmaakt van het netwerk van iPhone- en iPad-gebruikers. Maar die voordelen gelden nu net zo voor andere accessoires, die nu gebruik kunnen maken van het Zoek mijn-netwerk. Zoals dus de eerder genoemde Chipolo ONE Spot. Hoewel we de exacte specificaties en mogelijkheden van de Chipolo ONE Spot nog niet kennen, zoals eventuele ondersteuning voor Ultra-Wideband, rijst ons wel de vraag wat Apple anders kan doen met de AirTag om zich ermee te kunnen onderscheiden.

Ultra-Wideband en AR

De grote troeven van de AirTag zijn misschien wel Ultra-Wideband en de ondersteuning voor augmented reality. Er zijn sterke aanwijzingen dat de AirTag gebruik gaat maken van de U1-chip in de nieuwste iPhones, zodat je het voorwerp waar de AirTag aan gekoppeld is nog nauwkeuriger kan vinden. En als je in de buurt bent, moet augmented reality je daar nog verder bij helpen om bijvoorbeeld je sleutels te vinden. Via de camera van je iPhone moet de AirTag volgens geruchten in de echte wereld laten zien wáár je spullen liggen. In combinatie met de Ultra-Wideband kan Apple de concurrentie hiermee verslaan. Mits de Chipolo ONE Spot niet dezelfde functies krijgt.

De producten van derden die nú werken met Zoek mijn Objecten (zoals de VanMoof-fiets en de Belkin Soundform Freedom-oordopjes), maken gebruik van Bluetooth. Vanaf deze lente kunnen accessoiremakers ook gebruikmaken van de U1-chip, zo liet Apple weten. Het zou zomaar kunnen dat Chipolo dit ook gaat benutten, want de tracker komt pas in juni op de markt. Wat is dan nog het voordeel van de AirTag?

Prijs doorslaggevend?

Apple staat er ook om bekend dat hun producten een stuk(je) duurder zijn dan die van concurrenten. Dat zal bij de AirTag mogelijk niet anders zijn. We weten nog niet precies wat de AirTag moet gaan kosten, al zijn er wel geruchten geweest over de prijs van de AirTag. Als Apple een prijs weet te hanteren die niet hoger ligt dan bijvoorbeeld de Chipolo ONE Spot (waar de prijs ook nog niet van bekend is), dan heeft de AirTag voor mij wel de voorkeur. Maar als je voor de prijs van twee Chipolo één AirTag kunt halen, dan weet ik het wel.

Maar zelfs als de AirTag uiteindelijk even duur wordt als de concurrent, moet je er nog rekening mee houden dat je er waarschijnlijk nog een accessoire bij moet kopen. De AirTag is zeer waarschijnlijk een rond schijfje, zonder dat er een gaatje in zit om hem bijvoorbeeld aan je sleutelbos te hangen. Dat maakt de AirTag ook meteen wat minder toegankelijk, wat weer een extra drempel kan zijn om voor Apple’s tracker te kiezen.

Bijzondere tactiek van Apple

Voorlopig blijft het nog gissen wanneer de AirTag aangekondigd wordt en of hij überhaupt nog komt. Hoe dan ook is de uitrol van alle functies omtrent het Zoek mijn-netwerk en accessoires van derden een verrassende tactiek van Apple. Waar normaal gesproken Apple de eerste is met het aanbieden van functies (en ze vaak ook lang voor zichzelf houdt), lijkt Apple nu voor een totaal andere tactiek te hebben gekozen. Deze keer zijn het eerst de accessoiremakers.

Het blijft gissen waarom Apple hiervoor kiest, maar mogelijk heeft dit ook te maken met de kritiek op Apple’s eventuele machtspositie. Tile heeft zich meerdere malen uitgesproken tegen de plannen van Apple, dus wellicht dat dit ervoor gezorgd heeft dat Apple zo’n verrassende tactiek gekozen heeft. Maar tegelijkertijd zit Apple zichzelf daarmee met de AirTag in de weg.