Chipolo heeft de afgelopen jaren al diverse trackers op de markt gebracht. De Chipolo One SPOT was de eerste die werkte met Apple’s Zoek mijn-netwerk en later kwam daar ook nog een kaartvariant bij genaamd de Chipolo Card SPOT. Voor Google’s eigen trackingnetwerk heeft Chipolo de One POINT uitgebracht. Nu is er een nieuwe variant, die werkt met beide trackingnetwerken. De Chipolo POP is er in allerlei kleuren en heeft als grote voordeel dat er meteen een oogje in zit voor aan je sleutelbos.

Chipolo POP is een nieuwe kleurrijke tracker

De nieuwe Chipolo POP is verkrijgbaar in totaal zes kleuren, namelijk blauw, groen, rood, geel, wit en zwart. De ronde tracker heeft een gaatje, zodat je hem meteen zonder hoesje aan je sleutelbos, tas of ander voorwerp kan hangen. Dat is een groot voordeel ten opzichte van de AirTag, waar je altijd nog een hanger voor nodig hebt.

Je kunt de Chipolo POP dus koppelen aan het netwerk van je keuze: Apple’s Zoek mijn of het Find My Device-netwerk van Google. Je kunt de tracker echter niet met beide netwerken tegelijk gebruiken, dus je moet bij het instellen wel een keuze maken.

De Chipolo POP heeft verder een bereik van zo’n 90 meter (dat was 60 meter bij de One SPOT) en een speaker die een signaal tot 120 decibel kan afgeven. Hij is bovendien stof en waterbestendig, met een verbeterde classificatie van IP55 (was IPX5). Hij werkt op een CR2032 knoopcelbatterij. Dat is dezelfde als in de AirTag. De batterij gaat ongeveer een jaar mee.

Een nadeel ten opzichte van de AirTag, is dat er geen Ultra Wideband-chip in zit en dat je daardoor niet zo nauwkeurig kan zoeken als met een AirTag.

De Chipolo POP is vanaf vandaag verkrijgbaar bij onder andere Amazon voor een prijs van €35,- per stuk. Je kan ook een 4-pack kopen; deze kost €105,-.