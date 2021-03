Het is april 2019: op iCulture kon je voor het eerst lezen over de komst van tracker van Apple waarmee je voorwerpen zou kunnen terugvinden. Niet veel later dook ook de AirTag-naam voor het eerst op, in de code van destijds iOS 13.2. We zijn bijna twee jaar verder en Apple heeft de AirTag nog steeds niet aangekondigd, terwijl de aanwijzingen naar de tracker overduidelijk zijn. Zo af en toe druppelt er nog nieuwe informatie binnen, deze keer over de mogelijke prijs van de AirTag.



‘Prijs van de AirTag ligt rond $39’

De informatie is afkomstig van Max Weinbach, die via een nieuwe video van EverythingApplePro nieuwe informatie deelt. Hij heeft via bronnen uit de retail vernomen dat de prijs van de AirTag geschat wordt rond $39. Die prijs ligt slechts een fractie hoger dan bij Tile. Daar betaal je zo’n $25 en $35 voor een enkele Tile.

In al die jaren van geruchten is er nog geen bron geweest die beweerde wat de prijs van de AirTag zou zijn. Het is in ieder geval niet veel duurder dan concurrerende trackers, terwijl dat bij Apple doorgaans eerder de regel dan de uitzondering is. Hou er wel rekening mee dat je er mogelijk nog een losse sleutelhanger bij moet kopen, omdat de AirTag zelf niet zo eenvoudig te bevestigen is. Er zijn al accessoires voor de AirTag uitgelekt.

Bekijk ook Zo ziet de AirTag eruit, volgens een accessoiremaker Van de AirTag hebben we tot nu toe alleen concepten en tekeningen gezien, maar er zijn nog weinig voorbeelden hoe je zo'n accessoire in het dagelijks leven gaat gebruiken. Accessoiremaker Spigen laat het zien.

Weinbach deelt ook nog een paar andere details. Zo zegt hij dat de AirTag zo’n 32 x 32 x 6mm is. Zoals bekend werkt de AirTag met het Zoek Mijn-netwerk en gebruikt hij anoniem andere apparaten om de locatie aan jou door te geven. Behalve van andere iPhones en iPads in de buurt, zou een AirTag ook via een andere AirTag zijn locatie door kunnen geven, waardoor het netwerk als het ware uitgebreid wordt.

Lees in onze roundup van de AirTag meer over alles wat we nu al weten. We verwachten dat Apple de AirTag dit voorjaar eindelijk aankondigt.