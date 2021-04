Apple’s Zoek mijn-netwerk nu opengesteld voor derden

Apple kondigde vorig jaar tijdens WWDC 2020 aan dat het Zoek mijn-netwerk ook zou worden opengesteld voor derden. Nieuwe producten die hier geschikt voor zijn komen begin volgende week beschikbaar. Ze zijn gemaakt door de Nederlandse fietsenmaker VanMoof, accessoiremaker Belkin en Chipolo. Laatstgenoemde maakt trackers zoals Tile, maar juist dat merk is nu niet aanwezig in de lijst. In de Find My-app op de iPhone, iPad en Mac kun je je accessoires terugvinden.



Om te gebruiken heb je de nieuwe Zoek mijn-app nodig die vanaf vandaag beschikbaar is. Deze werkt zoals aangegeven op iOS 14.3. Je hebt er dus niet update iOS 14.5 voor nodig. Er zijn honderden miljoenen Apple-apparaten die kunnen meehelpen om jouw spullen terug te vinden. Accessoiremakers konden zich hiervoor aanmelden. Goedgekeurde producten zijn voorzien van het ‘Works with Apple Find My’-logo, zodat je weet dat het officieel is goedgekeurd en goed samenwerkt. Accessoiremakers kunnen met de gisteren verschenen app Find My Certification-app aan de slag om hun toepassingen te testen.

Binnenkort ook Ultra Wideband-accessoires van derden

Apple geeft accessoiremakers vanaf vandaag ook de mogelijkheid om eigen Ultra Wideband-accessoires uit te brengen. Hiervoor heeft Apple een eerste specificatie voor chipmakers uitgebracht, die later dit voorjaar definitief wordt. Daarmee kunnen externe partners nu aan de slag, al zullen er waarschijnlijk vrij veel beperkingen in zitten. In veel recente toestellen is al een U1-chip ingebouwd, waarmee nog nauwkeuriger locatie en richting kunnen worden bepaald.

‘Zoek mijn fiets’ met VanMoof

De deelname van fietsenmaker VanMoof is natuurlijk een leuke verrassing, want dit is een Nederlands merk. Alle aanstaande VanMoof S3 en X3 e-bike modellen zullen vanaf 15 april geschikt zijn voor Apple’s Find My-netwerk. Deze zijn verkrijgbaar vanaf €1.998 via de winkels en online. Ze zijn voorzien van een krachtige motor en automatisch elektronischschakelen.

Chipolo gaat trackers uitbrengen die geschikt zijn voor het Find My-netwerk. Dit zijn speciale uitvoeringen van de Chipolo ONE Spot, een hangertje die je aan je sleutelbos, koffers, rugzakken en dergelijke kunt vastmaken. Belkin gaat de SoundForm Freedom True Wireless Earbuds geschikt maken voor Find My. Hiermee kun je ze terugvinden op de kaart, net als AirPods.

Dit zijn de eerste drie fabrikanten die meedoen; later volgen er hopelijk nog veel meer. Wanneer het item is zoekgeraakt kun je een geluidje laten afspelen op je Find My-geschikte accessoire om te kijken waar het is. Ook kun je een item in verloren-modus zetten. Je krijgt dan een melding als het item dankzij andere gebruikers is teruggevonden. Zo kun je op de kaart je fiets terugvinden. Het is ook mogelijk om items terug te vinden als ze geen verbinding met internet kunnen maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Bluetooth.

Het persbericht van Apple vind je hier.