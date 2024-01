Het fietsaccessoiremerk Knog kennen we vooral van de led-fietslampjes, die zó fel zijn dat je er een tegenligger mee kunt verblinden. Handig is echter dat je niet met knoopcelbatterijen hoeft te prutsen, maar dat je ze gemakkelijk weer kunt opladen via de geïntegreerde usb-stekker. Naast fietsverlichting en fietsbellen biedt Knog sinds kort ook een alarmsysteem […]

Het fietsaccessoiremerk Knog kennen we vooral van de led-fietslampjes, die zó fel zijn dat je er een tegenligger mee kunt verblinden. Handig is echter dat je niet met knoopcelbatterijen hoeft te prutsen, maar dat je ze gemakkelijk weer kunt opladen via de geïntegreerde usb-stekker. Naast fietsverlichting en fietsbellen biedt Knog sinds kort ook een alarmsysteem aan, waarmee je je gestolen fiets kunt terugvinden: de Knog Scout Bike Alarm & Finder (€59,-). Deze maakt gebruik van het Zoek mijn-netwerk van Apple. Dit maakt het terugvinden van je fiets een stuk eenvoudiger.

Knog fietsalarm van 85 decibel

Daarnaast werkt het als een alarmsysteem om dieven af te schrikken. Er klinkt onmiddellijk een luid alarm van 85 decibel wanneer de fiets wordt verplaatst. Tegelijk krijgt de eigenaar een melding in de app, als deze binnen Bluetooth-bereik is. Je bevestigt het alarmsysteem op de zitbuis of onderbuis, eventueel achter de daar aanwezige bekerhouder. Om te voorkomen dat iemand jouw dure alarm probeert los te wrikken wordt er gebruik gemaakt van speciale anti-tamper schroeven. Je kunt er eventueel ook nog een neonkleurige siliconenhoes omheen doen om een potentiële dief duidelijk te maken dat er een alarmsysteem op je fiets zit. Of je probeert onder de radar te blijven en zorgt dat de Knog Scout onopvallend aanwezig is. Met een knop kun je binnen een straal van 1,5 meter het alarm uitschakelen.

Ook nu is weer een oplaadbare batterij aanwezig, die je met een usb-kabel kunt bijladen. De batterij gaat 2 tot 6 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. En je krijgt een melding als de batterij onder de 20% raakt. Wassen van je fiets is ook geen probleem, dankzij de IP66 rating. Eén minpuntje heeft dit fietsalarm wel: vanwege het Zoek mijn-netwerk is hij alleen geschikt voor iPhone-gebruikers. Mensen met een Android-toestel zullen naar een andere oplossing op zoek moeten gaan. Het Knog fietsalarm kost €59,-.

Bekijken bij Amazon (hier vind je ook de diverse fietslampjes en -bellen)

Bekijken bij Bol.com

Ook met Zoek mijn: Knog Scout Travel voor je koffer

Naast het fietsalarm heeft Knog ook nog een ander accessoire uitgebracht met Zoek mijn-integratie: de Knog Scout Travel Luggage Tag. Dit is een oplaadbaar kofferlabel dat eveneens €60,- kost en een combinatie vormt van drie producten: een reisslot voor koffers, een geïntegreerd akoestisch alarm én een tracker om je bagage terug te vinden. Het label is in vier kleuren verkrijgbaar, maar bij Bol.com zagen we ‘m alleen in het zwart. Dit kan een alternatief zijn voor een losse AirTag in je koffer.