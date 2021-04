We wachten nog altijd op het moment dat Apple het eerste nieuwe product van 2021 gaat aankondigen. Naar verwachting zijn dat de nieuwe iPad Pro 2021 en de AirTag, maar Apple is ook nog altijd bezig met een vernieuwde iPad mini. Sonny Dickson, die in het verleden vaker vroegtijdig informatie en dummy’s van nieuwe Apple-producten wist te delen, deelt nu een foto waar drie nieuwe iPad-modellen op vastgelegd zijn. De dummy van de iPad mini 2021 laat een design zien dat we al een paar jaar kennen.



‘iPad mini 2021 dummy toont het ontwerp’

Dergelijke dummy’s en concepten van Apple-producten zijn vaak gebaseerd op zogenaamde CAD-tekeningen. Dit zijn technische tekeningen die de afmetingen en het design van het product weergeven. Ze worden vaak gebruikt door accessoiremakers. Het zijn dan ook geen werkende modellen, maar geven wel een goede indruk van het eindproduct. Uit de foto’s blijkt dat de iPad mini 2021, zoals die in deze dummy te zien is, een onveranderd design krijgt. Er zit een thuisknop op de voorkant en aan de achterkant zit een enkele camera. De randen zijn ook afgerond, net als bij de huidige iPad mini 2019.

Vanaf de foto van de voorkant is lastig te zien in hoeverre de iPad mini een groter scherm heeft. Ook is niet helemaal duidelijk wat de afmetingen van het model zijn. Eerdere bronnen beweerden dat Apple werkt aan een iPad mini met groter scherm. Er is gesproken over een scherm van zo’n 8,5-inch, wat een fractie groter is dan de 7,9-inch van het huidige model. Volgens Dickson is de iPad mini 2021 in deze dummy iets dikker.

Eerder deze week ontvingen we afbeeldingen en een korte video van 3D-mallen van de nieuwe iPad mini (via CoverPigtou). Ook die mallen laten een nagenoeg ongewijzigd design zien. Uit die mallen blijkt dat Apple kiest voor de afmetingen 203,2 x 134,8 x 6,25 mm. De hoogte en diepte zijn gelijk als de iPad mini 2019, maar het model is wel ietsjes dikker (was 6,1 mm). De site spreekt verder over een snellere chip en ondersteuning voor 5G bij het model met mobiele data.

Het is nog niet duidelijk welke verbeteringen Apple allemaal voor ogen heeft voor de nieuwe iPad mini 2021. Als het scherm even groot blijft en het design onveranderd is, blijven er niet veel andere verbeteringen over dan een nieuwe snellere chip. In ons eerdere overzicht lees je welke geruchten er over de iPad mini 2021 geweest zijn.

‘Dummy iPad Pro 2021 in twee formaten’

De dummy’s van de iPad Pro 2021 tonen eveneens weinig veranderingen ten opzichte van de huidige modellen. Het design lijkt nagenoeg hetzelfde te zijn, met dunne schermranden en vlakke zijkanten. Wat opvalt aan de achterkant, is dat de camera op de grotere 12,9-inch versie minder ver uit lijkt te steken dan bij de 11-inch versie. Volgens bronnen verbetert Apple wel de camera op dit nieuwe model, maar hoe Apple dat gaat doen is nog niet duidelijk. Op de foto’s is in ieder geval dezelfde cameraindeling te zien als op het huidige model: twee lenzen, een flitser, microfoon en LiDAR Scanner.

Voor de iPad Pro 2021 verwachten we een snellere processor en een mini-LED display op in ieder geval het grotere model. Apple kondigt de nieuwe iPad Pro 2021 mogelijk deze maand aan.

