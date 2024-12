Accessoiremaker Elevation Lab heeft al eerder hoesjes voor de AirTag gemaakt, die vaak extra bescherming bieden of waterdicht zijn. Bij de TimeCapsule gaan ze daarmee een stap verder: die houdt ook de batterij opgeladen, tot wel 10 jaar. Dit kan handig zijn als je de AirTag wil gebruiken op plekken die niet zo gemakkelijk te bereiken zijn en waarbij afmetingen minder belangrijk zijn, bijvoorbeeld in een auto, boot of camper. De TimeCapsule maakt je AirTag namelijk wel een flink stuk groter en dikker. Dit komt omdat er twee AA-batterijen in zitten. De hoes kost $20 en is voorlopig alleen bij Amazon.com te koop.

Elevation Lab TimeCapsule voor je AirTag

Mocht je dit willen, dan kun je de TimeCapsule toch ook nog wel wegstoppen in een rugzak. De behuizing is zo onopvallend mogelijk gemaakt, zodat een dief niet meteen vermoedt dat er sprake is van een tracker. De twee AA-batterijen zorgen voor een 14x langere levensduur dan de CR2032-knoopcellen die Apple gebruikt. Je schroeft alleen het witte gedeelte van de AirTag vast in de behuizing. Het metalen gedeelte kun je eventueel verwerken tot een sierraad of ander soort decoratie. Vervolgens schroef je de behuizing dicht en verstop je de TimeCapsule op een geschikte plek.

De behuizing heeft een IP69-rating en is dus ook bestand tegen stof en water in een ruigere omgeving. De polycarbonaat behuizing is dan ook versterkt met vezels, die de signalen van de Bluetooth- en Ultra Wide-bandchip niet verminderen. Wel wordt het geluid behoorlijk gedempt, waardoor je de pieptonen minder goed hoort. Maar dat kan juist in je voordeel werken, want als een dief al een paar dagen met jouw gestolen waar rondloopt, klinkt er geen waarschuwingsgeluidje dat er een AirTag meereist waardoor de tracker zichzelf verklikt.

In een blogposting schrijven de makers hoe het idee voor deze hoes is ontstaan. De anonieme auteur schrijft dat zijn cameratas met 10.000 dollar aan apparatuur uit de auto werd gestolen van de achterbank. Nog even afgezien van de vraag waarom je een dure cameratas open en bloot op de achterbank van een auto achterlaat: er volgde nog een andere flater. Hij had namelijk de batterijmeldingen van zijn AirTag al drie maanden genegeerd, waardoor de AirTag niet meer bereikbaar was. Zo kwam hij op het idee om de TimeCapsule te ontwikkelen. Het is geen tijdcapsule om herinneringen op te slaan, maar een hulpje voor mensen die regelmatig hun AirTag-batterijen vergeten te verwisselen.

Zo ontstond het idee: een gestolen cameratas met lege AirTag.

Of je de TimeCapsule nou mooi vindt of niet: praktisch is het accessoire wel. Nu maar hopen dat Apple niet moeilijk gaat doen over de merknaam TimeCapsule.

Wie het jaarlijks weggooien van een knoopcel bezwaarlijk vindt, zou ook kunnen kiezen voor een andere oplossing: een oplaadbare batterij voor je AirTag. Er zijn namelijk oplaadbare CR2032 knoopcelbatterijen die ook wel 10 jaar meegaan, als je ze regelmatig in de oplader stopt: