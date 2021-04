iCulture Vandaag: dit was donderdag 8 april 2021

Ook vandaag weer geen persbericht van Apple, maar wel iets om over na te denken. Na het openstellen van het Zoek mijn-netwerk voor externe fabrikanten en de aankondiging van Chipolo-trackers vragen we af of Apple ooit nog de AirTags gaat onthullen. Is het een afleidingsmanoeuvre? Of komen ze er uiteindelijk toch? Je leest er meer over in ons opinieartikel ‘Heeft de AirTag nog zin?‘. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Ontdek wat je met HomeKit in de tuin kunt doen.

Met Zoek mijn Objecten kun je spullen zoeken via het Zoek mijn-netwerk van Apple. Zo werkt het.

Apps

Ontdek de beste apps voor tuinieren en planten verzorgen in onze round-up.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan: