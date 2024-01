Apple verhoogt Zoek mijn-limiet van 16 naar 32 items

Zoek mijn-limiet van 32 items

Begin dit jaar vroegen we hoeveel AirTags jij in gebruik hebt. Na ruim tweeduizend stemmen blijkt dat 4 AirTags de meestgekozen optie is, gevolgd door 1 en 2 stuks (als we de mensen zonder tracker even buiten beschouwing laten). Maar het kunnen er veel meer zijn! Je kunt tegenwoordig tot 32 items toevoegen aan de Zoek mijn-app, zo blijkt uit een nieuw supportdocument van Apple. Voorheen was dit 16 items. Daarbij telt een AirTag of een AirTag-alternatief als één item, net als de AirPods Max. Bij de oortjes wordt het een beetje ingewikkeld: de standaard AirPods en AirPods van de eerste generatie tellen als twee items, terwijl de AirPods Pro van de tweede generatie als drie items tellen. Verder kun je met de Zoek mijn-app ook MagSafe Wallets, bepaalde hoofdtelefoons van Beats en andere third party-items volgen, zoals het gisteren besproken fietsalarm.

Uit het supportdocument blijkt ook, dat de limiet voor het aantal Zoek mijn-items al veel eerder is ingevoerd. Dat verklaart wellicht, waarom meerdere mensen in onze poll melden dat ze 16 of meer AirTags in gebruik hebben. Met 16 AirTags en nog wat meer accessoires kom je immers al snel boven de 20 stuks… maar dat blijkt gewoon mogelijk.

De uitslag van onze poll, stand op 12 januari 2024.

Dat de informatie nog maar net is toegevoegd, blijkt als je de Nederlandse en Amerikaanse supportpagina vergelijkt. De Nederlandse tekst is nog niet bijgewerkt, terwijl de Amerikaanse vermeldt:

You can add up to 32 items in Find My. In addition to AirTag and the third-party Find My network accessories in the Items tab, AirPods Max count as one item, AirPods and AirPods Pro (1st generation) count as two items, and AirPods Pro (2nd generation) count as three items.

Dat de AirPods Pro voor drie items tellen, is eigenlijk niet zo gek. Je kunt ze namelijk individueel terugvinden: het oplaaddoosje en elk oortje kunnen een geluidssignaal geven en laten weten waar ze zich bevinden.

Bekijk ook iCulture peilt: Hoeveel AirTags heb jij? Is de AirTag-gekte bij jou al toegeslagen? Hoeveel AirTags heb jij aan je account gekoppeld en waar gebruik je ze voor?

Steeds meer Zoek mijn-items te koop

Je kunt dus nog even doorgaan met het verzamelen van AirTags en andere accessoires die je via het Zoek mijn-netwerk kunt volgen. Eerlijk gezegd was de limiet van 16 stuks voor power users ook wel wat aan de kleine kant. Er komen steeds meer producten op de markt waar Zoek mijn is ingebouwd en gezien de ‘wildgroei’ aan AirTag-alternatieven is het ook niet moeilijk om ze te maken. Zelfs Kruidvat heeft een eigen tracker en daarnaast zijn er tientallen Chinese trackers, die gewoon via Apple’s netwerk van miljoenen verbonden devices terug te vinden zijn.