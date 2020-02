Netatmo Welcome-camera vanaf nu geschikt voor HomeKit Secure Video

HomeKit Secure Video is een nieuwe functie, waarbij je de beelden van de beveiligingscamera kunt opslaan in je iCloud-account. Dat kost niets extra, maar je moet wel beschikken over een (betaalde) upgrade van je opslagruimte. Eerder werd de Logitech Circle 2 voor Secure Video aangepast en nu is een andere fabrikant begonnen met de uitrol: Netatmo. Het geldt voorlopig alleen voor de Netatmo Welcome-camera’s en nog niet voor de Netatmo Presence, want die volgt op een later moment.



Netatmo Smart Indoor Camera met HomeKit Secure Video

Begin december meldden de eerste gebruikers op Reddit dat ze al gebruik konden maken van de functie. Dat bleek toen nog om een test te gaan bij een aantal betagebruikers. Nu heeft Netatmo officieel laten weten dat ze begonnen zijn met de publieke uitrol van HomeKit Secure Video voor de indoor beveiligingscamera. Zie je de update niet? Wacht dan geduldig af, want de update wordt de komende dagen uitgerold. Een voordeel ten opzichte van de Circle 2 is dat je bij Netatmo de app van de fabrikant kunt blijven gebruiken en dat de camera meer simultane verbindingen ondersteunt.

De Netatmo Welcome kost rond de 150 euro en heeft als één van de eigenschappen dat er gezichtsherkenning in zit. Je krijgt via de app een melding van de namen van de mensen die thuiskomen. De camera ondersteunt nu vier vormen van opslag van je camerabeelden: lokale opslag, via iCloud, via Dropbox of een eigen FTP-server.

Ook biedt de indoorcamera Full HD-resolutie voor een scherper beeld. Minpunt is dat je de camera niet op afstand kunt draaien en kantelen, maar dat is bij HomeKit-camera’s ook niet gangbaar. De camera is plug & play, dus je kunt ‘m na het verbinden meteen gebruiken. Eventueel kun je een WiFi-versterker gebruiken als je de camera op een plek wilt neerzetten waar het bereik minder goed is. Met de app kun je op afstand meekijken en luisteren.

Voor nu geldt de ondersteuning alleen voor de Netatmo Smart Indoor Camera, ook wel de Welcome genoemd. HomeKit Secure Video voor de Netatmo Smart Outdoor Camera, ook bekend onder de naam Presence, verschijnt later dit jaar.

Lees onze Netatmo Welcome-review om te kijken of deze camera iets voor jou is.

Bekijk ook Review: Netatmo Welcome, de camera die jou wil leren kennen De Netatmo Welcome is een slimme beveiligingscamera, die na verloop van tijd gezichten leert herkennen. Hoe bevalt deze camera in de praktijk, en is de bijbehorende iOS-app net zo slim als de camera zelf?

Bekijk ook HomeKit Secure Video: veiliger opslaan van je camerabeelden Apple heeft tijdens WWDC 2019 de nieuwe functie HomeKit Secure Video aangekondigd. Hiermee kun je videobeelden van je beveiligingscamera beveiligd opslaan in de cloud. Wat moet je weten over HomeKit Secure Video en hoe verhoudt het zich tot andere aanbieders? We zochten het voor je uit!