Eind vorig jaar bracht Apple, na een stilte van zes jaar, eindelijk de nieuwe Mac Pro op de markt. De Mac Pro is Apple’s meest geavanceerde en krachtige Mac in de gehele line-up en is vooral bedoeld voor professionals op het gebied van fotografie, video en andere grafische toepassingen. Voordat je tot een aankoop over gaat, is het goed om je te verdiepen in de technische kanten van de machine en daar helpt Apple je nu bij. Ze hebben een 40+ pagina tellende white paper uitgebracht, waarin alles over de Mac Pro uitgelegd wordt. Ook van het Pro Display XDR is een uitgebreid overzicht beschikbaar.



Mac Pro technisch overzicht

Het volledige document bespreekt alle technische details. Van een overzicht van de belangrijkste eigenschappen tot de architectuur, configuraties en prestaties. Ook legt Apple uit wat de Afterburner precies doet, zie je vergelijkingen in de prestaties met andere Macs en lees je welke aansluitingen erop zitten. Apple verklapt ook dat de wieltjes binnenkort ook los verkrijgbaar zijn. Je kan bij de Mac Pro kiezen voor een configuratie moet voetjes of wieltjes, maar als je dit later zelf wil verwisselen dan kan dat ook.

Apple geeft in het verslag ook de nodige advies. Als je qua geheugen alles uit de Mac Pro wil halen, moet je bijvoorbeeld niet de standaard optie met 32GB hebben. Ook wordt de Afterburner-kaart voornamelijk aangeraden als je werkt met 4K of 8K ProRes RAW-beelden. Het volledige document bekijk je hier. Mocht je de Mac Pro overwegen, dan is het zeker de moeite waard om er eens doorheen te bladeren. Lees ook onze uitleg over de Mac Pro.

In diezelfde vorm heeft Apple ook een document voor het Pro Display XDR uitgebracht. Daarin lees je alles over de technieken van het display en geeft Apple advies voor de juiste instellingen. Zo wordt afgeraden om True Tone te gebruiken als je erg afhankelijk bent van heel nauwkeurige kleurweergave. Apple legt ook de verschillen uit tussen het normale glas en de nano-textuur versie die minder last heeft van weerspiegeling. Tot slot legt Apple uit wat de verschillende referentiemodi doen. Afhankelijk van het type content waar je mee werkt, biedt het scherm de juiste instellingen.

Het document over het Pro Display XDR telt 24 pagina’s en vind je via deze link. Voor meer informatie check je ook onze uitleg over het Pro Display XDR.