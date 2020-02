Op de iPad is al veel mogelijk dankzij allerlei multitaskingfuncties, maar een design student heeft een interessant concept gemaakt die het naar een hoger niveau tilt. Zie jij hier wat in?

Nieuw iPad concept toont verbeterde multitasking

De afgelopen jaren heeft Apple multitasking op de iPad op een aantal vlakken verbeterd. Zo kun je sinds eind vorig jaar op de iPad meerdere vensters van dezelfde app gebruiken. De iPad is daardoor een stuk veelzijdiger geworden. Maar het kan lastig zijn om al die veegbewegingen en mogelijkheden te onthouden en te gebruiken. Dit concept laat zien hoe het beter kan.



Momenteel kun je op de iPad gebruikmaken van onder andere Split View en Slide Over. Met Split View zet je twee vensters direct naast elkaar en met Slide Over zet je een extra app tijdelijk over een andere app. Om dit te activeren moet je nogal wat handelingen uitvoeren. Dit werkt namelijk het beste vanuit de Dock, maar het nadeel daarvan is dat niet al je apps in de Dock staan. Dit probleem wil de design student Tommy (@Rutherling) aanpakken.

Om een tweede app in Split View toe te voegen, veeg je gewoon vanaf de linker of rechter zijkant naar het midden, waarna het volledige beginscherm te zien is. Het voordeel hiervan is dat al je apps dan binnen handbereik zijn om naast je huidige app te tonen. Het afsluiten van een app gaat net zoals je gewend bent: door vanaf de onderkant omhoog te vegen. Dat kan voor iedere individuele app die je open hebt staan, waardoor je bij twee apps makkelijk de één kan wegvegen en kan vervangen door een andere.

De maker geeft wel toe dat deze implementatie in de huidige vorm niet altijd haalbaar is, omdat veegacties naar links of rechts nu gebruikt worden voor Slide Over. Hij suggereert dan ook om dit aan te passen naar een veegactie met twee vingers, zodat je daar onderscheid tussen kan maken.

Het concept zet je vooral aan het denken hoe Apple de volgende stap kan zetten met de iPad. Veel handelingen voor iPad multitasking zijn nu voor veel gebruikers gecompliceerd. We zijn daarom benieuwd of jij wel eens gebruikmaakt van Split View, Slide Over en andere functies, of dat je het vaak links laat liggen.