Volgens geruchtenlekker Jon Prosser gaat Apple de iPhone 12 in oktober aankondigen en uitbrengen. De Apple Watch en iPad worden nog wel in september verwacht. Eerder bevestigde Apple al dat de iPhones dit jaar iets later komen en niet in september in de winkel zullen liggen. Ze komen een paar weken later, vermoedelijk in oktober. Een bron denkt dat de release in twee fases gepland staat.