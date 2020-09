‘Kleinere HomePod en AirPods Studio dit najaar in de winkel’

Naast de vier nieuwe iPhone- en iPad-modellen voor 2020 en nieuwe modellen voor de Apple Watch 2020 denkt Gurman dat er nog wel meer in het vat zit. Zo zou Apple voor het eerst een over-ear hoofdtelefoon willen aankondigen, die niet wordt uitgebracht onder de merknaam Beats.



AirPods Studio, zonder merknaam Beats

Apple’s eerste over-ear hoofdtelefoon zou dit najaar wel eens realiteit kunnen worden. Er zijn geruchten dat Apple het merk AirPods X en hoofdtelefoon’>Beats helemaal zou willen uitfaseren, maar zeker is dit nog niet. Eén van de aanwijzingen is dat Apple stopt met Beats 1 en het radiostation voortaan Apple Music 1 noemt.

Het gaat bij Apple’s hoofdtelefoon om een model met grote oorschelpen, die je gehoor helemaal afdekken. In plaats van ‘Beats’ staat er deze keer ‘Apple’ op. Qua naam wordt gesproken over AirPods X of AirPods Studio. Volgens eerdere geruchten gaat het om een high-end model die Apple op dezelfde manier wil positioneren als de HomePod: iets duurder dan de concurrentie, maar met subliem geluid. De HomePod werd geprezen om de audiokwaliteit, die zich aanpast aan de ruimte. Consumenten hadden echter moeite met de hoge prijs en de beperkte Siri-functionaliteit. Zo kun je er (tot dit najaar) geen concurrerende muziekdiensten mee afspelen.

HomePod Mini met minder speakers

Over de HomePod gesproken: ook op dat punt verwacht Bloomberg iets nieuws. Apple zou een kleinere HomePod-speaker willen uitbrengen. Daarmee kan Apple weer nieuwe klanten overhalen om er eentje in huis te halen. Er zitten minder speakers in deze HomePod Mini dan het huidige model.

Apple voegde eerder dit jaar de teams voor Apple TV en HomePod samen, omdat beide apparaten veel overeenkomsten hebben. Zo zijn ze allebei te gebruiken als Woning-hub en staan ze vaak op een vaste plek in huis. Sindsdien is de HomePod-software niet meer gebaseerd op iOS, maar op tvOS. Updates voor de HomePod lopen dan ook meestal synchroon met nieuwe versies van tvOS.

