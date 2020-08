Het lijkt er sterk op dat Apple ergens de komende maand een nieuwe iPad gaat introduceren, maar het is nog de vraag welk model dat precies is. Als we nieuwe foto’s mogen geloven, staat Apple op het punt om de iPad Air 4 uit te brengen. De foto’s tonen de handleiding van het nieuwe model en deze handleiding laat een aantal nieuwe details zien. De belangrijkste vernieuwing lijkt de nieuwe plek voor de Touch ID-sensor.



‘Handleiding iPad Air 4 met Touch ID in powerknop’

De afbeeldingen zijn gedeeld door hetzelfde Twitter-account die eerder wist te melden dat de iPhone 12 geleverd wordt met een gevlochten Lightning-kabel. Qua design lijkt de nieuwe iPad Air veel op de huidige iPad Pro. Dat betekent een design zonder thuisknop en met dunne schermranden en hoekige zijkanten. Omdat er dus geen homeknop meer op zit, heeft Apple de Touch ID-knop volgens deze afbeeldingen verplaatst naar de powerknop. De Touch ID-sensor lijkt dus niet in het scherm te worden verwerkt.

In de handleiding is te lezen dat je je vinger op de knop bovenop moet houden om de iPad te ontgrendelen. Behalve de nieuwe Touch ID-knop, zien we ook dat de Smart Connector naar de achterkant verplaatst is. Dit is dezelfde plek als op de huidige iPad Pro. Volgens het boekje is de iPad Air 4 dan ook geschikt voor het Magic Keyboard voor de iPad. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel inch het display is, maar er gaan geruchten over 11- en 10,8-inch. De huidige iPad Air 2019 heeft een 10,5-inch display. Een ander detail is dat het model waarschijnlijk USB-C heeft.

In onze round-up lees je meer over de iPad Air 2020, die dus mogelijk in september onthuld wordt. Onlangs doken er wel registraties van nieuwe iPads en Apple Watches op, wat zo goed als zeker bevestigd dat er nieuwe producten aan komen.