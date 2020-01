Als we de geruchten mogen geloven, brengt Apple dit jaar heel veel verschillende schermformaten uit voor de 2020 iPhones. In dit artikel vind je een overzicht van alles wat we tot nu toe weten van het scherm van de 2020 iPhone.

Als we de geruchten mogen geloven, komt Apple dit jaar met maar liefst vijf nieuwe iPhones: eentje in het voorjaar en vier in het najaar. De line-up van de 2020 iPhones is diverser dan ooit. Van de iPhone SE 2 tot aan de iPhone 12: de toestellen komen dit jaar in allerlei soorten en maten. Maar welke schermformaten gaat Apple dan gebruiken? Alles wat je moet weten over de scherm van de iPhones in 2020!

iPhone 2020 schermformaat: van klein naar groot

De afgelopen jaren koos Apple telkens voor drie verschillende formaten, terwijl je in het verleden de keuze had tussen twee groottes. Dit jaar lijkt Apple voor ieder wat wils te bieden: van de compactere 4,7-inch tot de grootste 6,7-inch. In onderstaande tabel hebben we alle schermformaten op een rij gezet.

Formaat Type iPhone SE 2 4,7-inch LCD iPhone 12 (dubbele cameralens) 5,4-inch OLED iPhone 12 (dubbele cameralens) 6,1-inch OLED iPhone 12 Pro (drievoudige cameralens) 6,1-inch OLED iPhone 12 Pro Max (drievoudige cameralens) 6,7-inch OLED

De 4,7-inch iPhone SE 2 is de kleinste iPhone die Apple dit jaar uit gaat brengen. Het is de spirituele opvolger van de iPhone SE die in 2016 verscheen. Hoewel dit model een 4-inch scherm had, kiest Apple nu toch voor het grotere formaat van 4,7-inch. Apple heeft daarmee ook de ruimte om geavanceerdere camera’s in te bouwen. Ook voor onderdelen als de Taptic Engine is mogelijk meer ruimte nodig dan in een 4-inch iPhone beschikbaar is.

De iPhone 12 is Apple’s nieuwe standaard iPhone en de opvolger van de iPhone 11. Apple kiest volgens betrouwbare bron dit jaar voor twee maten: een nieuwe 5,4-inch iPhone en de vertrouwde 6,1-inch. Dat betekent dus een nieuw scherm voor deze 2020 iPhone, waardoor gebruikers die op zoek zijn naar een betaalbare optie meer keuze hebben.

Tot slot de twee Pro-modellen: die lijken in beide gevallen een slagje groter te worden. De iPhone 12 Pro krijgt volgens geruchten een 6,1-inch scherm (in plaats van 5,8-inch), terwijl de iPhone 12 Pro Max van 6,5-inch naar 6,7-inch gaat. Wat Apple met die extra schermruimte wil gaan doen op deze nieuwe Max, is nog de vraag. Wellicht dat dit toestel een nieuwe vorm van Split View ondersteund, maar daar zijn nog geen geruchten over.

Type scherm 2020 iPhone

Apple gebruikt dit jaar voor nagenoeg alle modellen een OLED-scherm, met uitzondering van de 4,7-inch iPhone. De iPhone SE 2 krijgt mogelijk hetzelfde display als de iPhone 8. Dat betekent dus een Retina-resolutie van 1334 x 750 pixels. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Apple nog voor het Liquid Retina-display kiest, omdat dit type alleen gebruikt wordt bij toestellen met een extra dunne schermrand, zoals de iPhone 11 en de iPad Pro 2018.

Het is nog onduidelijk welke resoluties Apple precies gaat gebruiken voor de OLED-schermen. Apple heeft nog niet eerder dergelijke formaten in OLED uitgebracht, dus we kunnen ook lastiger een inschatting maken op basis van voorgaande jaren. Wel gaan er geruchten dat het scherm van de duurste 2020 iPhone dunner is dankzij Y-Octa-technologie.

Hoe zit het met de notch?

Nagenoeg alle modellen, op de iPhone SE 2 na, krijgen wederom gezichtsherkenning via Face ID. Wel zijn er geruchten dat Apple ook werkt aan een iPhone met Touch ID in het scherm, maar Apple zou dit willen combineren met Face ID. Het lijkt er daardoor op dat de notch ook dit jaar nog aanwezig is, al is er wel een patent met een iPhone zonder notch. We denken echter niet dat het Apple al dit jaar lukt om hier afstand van te doen. Bovendien is de notch inmiddels erg herkenbaar en typisch iPhone geworden.

ProMotion eindelijk naar de iPhone?

ProMotion is de geavanceerde schermtechniek die we al sinds 2017 vinden op de iPad Pro. Dankzij ProMotion is de verversingsgraad een stuk hoger, namelijk 120Hz. Dit heeft als resultaat dat animaties een stuk vloeiender zijn en alles er net even mooier uit ziet. Dit zou dan ook niet misstaan op de duurste en professionele iPhones. In oktober 2019 was er wel een gerucht dat ProMotion naar de 2020 iPhones zou komen, maar wij durven ons geld er niet op in te zetten.

Wil je meer lezen over de 2020 iPhones? In onderstaande round-up lees je wat er allemaal aan zit te komen.