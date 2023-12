Aankomend voorjaar is het alweer twee jaar geleden dat Apple een nieuwe iPad Air uitbracht. De iPad Air 2022 had een verbeterde camera en M1-chip en kwam daarmee qua kracht op gelijke hoogte met de iPad Pro van dat moment. Inmiddels zitten we alweer bij de M3-chip en krijgt de iPad Pro 2024 naar verwachting die allernieuwste generatie M3-chip. Maar de nieuwe iPad Air? Die moet het qua chip volgens een bron met een oudere generatie doen.

‘iPad Air 2024 met M2-chip’

In zijn nieuwste nieuwsbrief deelt Mark Gurman van Bloomberg meer over de nieuwe aankomende iPad Air. Hij zegt dat dit model beduidend lager geclassificeerd wordt dan de nieuwe iPad Pro die tegelijkertijd komt. Dat zit hem niet alleen in de schermtechnieken en andere functies, maar deze keer dus ook in de chip. De iPad Air 2024 krijgt volgens Gurman namelijk een M2-chip. Deze chip werd voor het eerst geïntroduceerd in juni 2022, slechts drie maanden na het verschijnen van de vorige iPad Air met M1-chip. Apple heeft al een tijdje geen nieuwe M2-producten meer uitgebracht. Het meest recente nieuwe apparaat met M2-chip was de 15-inch MacBook Air, afgelopen juni.

Afgelopen oktober kondigde Apple de M3-chip aan, die verbeteringen heeft op het gebied van grafische prestaties en rekenkracht. Zo wordt nu ray tracing in games ondersteund. Maar als je dit ook op de iPad wil, dan zul je (volgens de informatie van Gurman) dus moeten kiezen voor de aankomende iPad Pro 2024 die wél een M3-chip krijgt.

De iPad Pro kreeg vorig jaar oktober al de M2-chip, waardoor er voor dat model niets anders op zit dan de overstap maken naar de snellere M3-chip. De keuze voor een M2-chip in de nieuwe iPad Air 2024 is enerzijds vreemd. De chip is immers al ruim twee en een half jaar oud en het verschil met de M1-chip (die nu in de iPad Air zit) is relatief klein. Anderzijds helpt de keuze voor de M2 in de iPad Air om extra onderscheid aan te brengen tussen de iPad Pro en iPad Air. De huidige iPad line-up is verwarrend, mede doordat de iPad Pro en iPad Air zo op elkaar lijken. Met name de 11-inch iPad Pro en iPad Air verschillen maar op een paar kleine punten.

Hoewel je qua prestaties dus geen grote sprong hoeft te verwachten bij de nieuwe iPad Air, is er gelukkig wel nog wat anders om je op te verheugen. Apple gaat namelijk voor het eerst een grotere iPad Air uitbrengen, vermoedelijk 12,9-inch. Daarmee komt er dus een 10,9- én 12,9-inch model uit, allebei met een M2-chip. Deze komen naast de nieuwe iPad Pro met 11- en 13-inch display, voorzien van M3-chip.