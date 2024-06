Bij de allereerste geruchten over de Apple Watch X werd er voorspeld dat Apple het bevestigingssysteem voor bandjes zou aanpassen. Er werd gesproken over een nieuwe magnetische aansluiting, die ruimtebesparend is. De toekomst van je huidige Apple Watch-bandjes leek daardoor onzeker: kun je ze straks nog wel gebruiken met de gloednieuwe Apple Watch van 2024? Een nieuwe bron laat weer nieuw licht op de zaak schijnen en als de informatie klopt, hebben we goed nieuws. Er zijn namelijk schematische tekeningen van de Apple Watch Series 10 verschenen en daarop is het design van het aankomende model te zien. En er lijkt weinig te gaan veranderen.

Design Apple Watch Series 10: blijft alles nagenoeg hetzelfde?

De Apple Watch heeft eigenlijk al sinds de Apple Watch Series 4 uit 2018 hetzelfde ontwerp, waarbij er sindsdien wel wat kleine aanpassingen in het kleurenaanbod en schermgrootte doorgevoerd zijn. Maar voor een geheel nieuw design moet je toch bij de Apple Watch Ultra-modellen zijn. Er gingen geruchten dat Apple voor het tienjarige jubileum van de Apple Watch een grote update gepland had, met een nieuw design. Een beetje vergelijkbaar als wat Apple bij het tienjarige jubileum van de iPhone gedaan heeft. 91mobiles deelt vandaag exclusieve schematische tekeningen van de nieuwe Apple Watch en daarop zien we een design dat nagenoeg hetzelfde blijft. Maar dan wel met een groter scherm.

De schematische tekeningen, ook wel CAD-renders genoemd, worden meestal gebruikt door accessoiremakers zodat ze de afmetingen en schermranden weten. Het model dat we hier zien zou het grootste model van de Apple Watch Series 10 (of Apple Watch X) worden, met een 2-inch display. Dat scherm is zelfs groter dan van de huidige Apple Watch Ultra, die een 1,93-inch display heeft. De Apple Watch Series 9 (en eerdere modellen) hebben een 1,7-inch scherm.

De afbeeldingen laten verder een identiek ontwerp zien in vergelijking met de Apple Watch Series 9 en de modellen van de jaren ervoor. We zien ook geen extra knoppen (zoals een actieknop) en ook de ronde behuizing lijkt gelijk te blijven. Als deze afbeeldingen inderdaad van de Apple Watch Series 10 zijn, dan lijkt het erop dat het nieuwe model qua uiterlijk niet veel zal verschillen. Maar omdat het scherm wel fors groter lijkt te worden, wordt de Apple Watch zelf vermoedelijk ook een stuk groter.

Zelfde bandjessysteem

Een ander belangrijk detail, is dat het bandjessysteem op deze afbeeldingen ongewijzigd lijkt. Er is een duidelijke inham te zien waar je het bandje in schuift, net zoals je dat nu al doet. Of Apple nog daadwerkelijk andere plannen heeft voor een magnetisch sluitsysteem dat minder ruimte inneemt, is dus nog maar de vraag. Maar als deze afbeeldingen juist zijn, hoeven we niets te vrezen als het gaat om compatibiliteit van je huidige Apple Watch-bandjes.