Er is online een afbeelding opgedoken van mogelijk de achterkant van de iPhone 17 Air. We zien daarin een geheel nieuw design voor de camera. Mocht dit kloppen, dan wordt daarmee een veelgehoord probleem van huidige iPhones opgelost.

Er zijn al diverse geruchten over het design van de iPhone 17-serie verschenen, maar misschien nog wel veel interessanter is het ontwerp van de iPhone 17 Air specifiek. Dit geheel nieuwe model zou de dunste iPhone ooit worden, in ieder geval op het dunste gedeelte. Want ook de iPhone 17 Air krijgt een camerabult aan de achterkant en als we een foto mogen geloven gaat die er heel anders uit zien.

Design iPhone 17 Air: ‘langwerpige camerabult aan achterkant’

De afbeelding is gedeeld door geruchtenlekker Majin Bu, die in het verleden vaker juiste informatie wist te delen. Hij zat er echter ook een aantal keren naast, dus neem de foto met een korreltje zout. Op de foto zien we de achterkant van een aankomend iPhone-model. Het meest opvallende is dat er één cameralens te zien is, maar dat deze in een horizontale, langwerpige camerabult verwerkt is. Het is voor het eerst dat we zoiets bij een iPhone zien.

De bron zegt dat het afkomstig is van een iPhone 17-model. De iPhone 17 Air is echter het enige model wat vermoedelijk een enkele camera aan de achterkant krijgt, waardoor het hoogstwaarschijnlijk dit model is dat we op de foto zien. Er wordt ook gespeculeerd dat het om de nieuwe iPhone SE 4 gaat, maar er zijn geen geruchten geweest dat dat model een dergelijke camerabult krijgt.

Bij de iPhone 17-serie is dat wel eens het geval geweest. Er waren zelfs bronnen die het niet eens waren over het ontwerp van de achterste iPhone 17 Pro-camera. De ene beweerde dat de drie lenzen in een horizontale balk naast elkaar zouden komen, terwijl de ander stelde dat de lenzen gewoon weer in een driehoeksvorm in een vierkant blokje staan. In de vandaag verschenen afbeelding zien we dus wel die horizontale balk, maar dan dus met slechts een cameralens. Mogelijk krijgt de iPhone 17 Air als enige dit ontwerp, om zo extra onderscheidend te zijn van de rest.

Minder last van wiebelen?

Mocht dit ontwerp inderdaad blijken te kloppen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat er een langdurig probleem van veel recente iPhones opgelost wordt. Als je een huidige iPhone (zonder hoesje) plat op tafel legt, begint deze erg te wiebelen als je hem bedient. Dat speelt niet alleen bij de standaardmodellen, maar ook bij de Pro’s. Met een horizontale balk die over de gehele breedte van het toestel loopt, heb je geen last van wiebelen. Het enige gevolg is dat de bovenkant van de iPhone iets hoger ligt dan de onderkant, maar dat kan juist zorgen voor een prettigere bediening.

‘iPhone 17 Air wordt dunste iPhone ooit’

Berichten over dat de iPhone 17 Air de dunste iPhone ooit wordt, gaan al maanden. De vraag is alleen hoe dun dit model wordt. Er wordt gesproken over een formaat die zo’n 2 millimeter dunner is dan de huidige modellen (die minimaal 7,8 millimeter dik zijn), maar er zijn ook bronnen die een dikte van 5,5 millimeter noemen. Wij verwachten in ieder geval dat dit nieuwe model ergens tussen de 5 en 6 millimeter dik gaat worden. Daarmee wordt het record van de iPhone 6 als dunste iPhone ooit (met 6,9 millimeter) ruim verbroken.

De iPhone 17 Air wordt dit najaar verwacht, tegelijk met de overige iPhone 17-modellen. Om tot het dunne design te komen, zou Apple wel enkele compromissen moeten sluiten. Meer daarover lees je in ons artikel over de exclusieve en ontbrekende functies van de iPhone 17 Air.