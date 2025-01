Welke unieke functies vind je straks in de iPhone 17 Air, misschien wel het meest interessante model van dit jaar? Apple lijkt qua ontwerp flink uit te gaan pakken en we verwachten ook wat exclusieve functies, maar de iPhone 17 Air moet mogelijk ook wat functies gaan missen.

Het begint er steeds meer op te lijken dat Apple dit jaar geen Plus-model gaat uitbrengen van de iPhone 17-serie. Toch komen er weer vier nieuwe iPhones: hoe zit dat precies? De iPhone 17 Air komt eraan! Er gaan al een tijd geruchten over een volledig nieuwe iPhone 17 Air, waarbij Apple meer ruimte heeft om te experimenteren met unieke eigenschappen. Maar dat komt wel tegen een prijs: enkele functies die je de afgelopen jaren bij de iPhones gewend bent, moet je mogelijk gaan missen bij de iPhone 17 Air.

Unieke iPhone 17 Air functies

Apple gaat volgens geruchten bij de iPhone 17 Air op een aantal vlakken extra uitpakken: het design en innerlijke componenten. Daarnaast kiest Apple vermoedelijk voor een geheel nieuw schermformaat.

#1 Dunste iPhone ooit

Om te beginnen wordt de iPhone 17 Air volgens bronnen de dunste iPhone ooit. Hij zou zo’n 2 millimeter dunner worden dan de huidige modellen, die een dikte hebben van zo’n 7,8 millimeter. Er wordt zelfs gespeculeerd over een design van slechts 5,5 millimeter dik. Daarmee wordt het de dunste iPhone ooit en overtreft de iPhone 6 (die een dikte heeft van 6,9 millimeter). Het is daarmee overigens niet het dunste Apple-apparaat ooit: dat is de 13-inch iPad Pro 2024 met een dikte van 5,1 millimeter.

#2 Licht in gewicht

Hoewel hier nog geen geruchten over zijn, betekent een dun design ook dat het toestel qua gewicht een stuk lichter wordt. Dat is ook een trend die al een aantal jaar loopt. In 2023 stapte Apple voor de Pro-modellen al over van roestvrij staal (wat vrij zwaar is) naar titanium. En volgens geruchten krijgen dit jaar alle iPhone 17-modellen een aluminium behuizing. Maar gezien het dunne design verwachten we dat de iPhone 17 Air dan meteen het lichtst van allemaal wordt.

#3 Eigen Apple-modem

Apple is al jarenlang bezig met het maken van steeds meer eigen onderdelen. Het begon natuurlijk met de A-serie chip in de iPhone 4 en sinds 2020 maakt Apple ook de chips in de Macs helemaal zelf. Maar Apple wil verder gaan en er zijn al een tijd geruchten dat Apple werkt aan een eigen 5G-modem en een eigen wifi-chip.

#4 6,6-inch display

De iPhones worden alsmaar groter, maar bij de niet Pro-modellen zien we al een tijdje de 6,1- en 6,7-inch formaten. Het lijkt erop dat de iPhone 17 Air een nieuw 6,6-inch formaat krijgt. Daarmee zit dit model precies tussen de 6,3-inch iPhone 17 en 6,9-inch iPhone 17 Pro Max in. Het is een geheel nieuw formaat voor Apple, dus we zijn benieuwd hoeveel verschil dit gaat maken.

Ontbrekende functies in iPhone 17 Air

Maar zo’n geheel nieuw dun ontwerp betekent ook dat Apple compromissen moet gaan doen. Volgens diverse bronnen levert dit model op een aantal punten in om tot de dunste iPhone ooit te komen.

#1 Enkele camera aan de achterkant

De camera aan de achterkant krijgt vermoedelijk slechts een cameralens. Bij de standaardmodellen zijn we sinds 2020 al gewend geraakt aan twee lenzen, namelijk een groothoek- en ultragroothoeklens. Alleen de iPhone SE heeft een enkele camera aan de achterkant. Maar omdat de iPhone 17 Air zo dun wordt en er dus binnenin ook minder ruimte is voor andere onderdelen, zou dit volgens bronnen betekenen dat er maar een lens in zit. Het kan ook een kostenbesparing zijn of omdat Apple met dit model minder wil focussen op cameraverbeteringen en juist meer op design.

#2 Slechts een speaker

De iPhones hebben al een aantal jaar twee speakers: eentje onderin en eentje bovenaan in de oorspeaker. Is daar nog wel ruimte voor bij zo’n dun ontwerp? Mogelijk niet, want volgens geruchten over de iPhone 17 Air zit er maar een speaker in. De bron zegt dat de speaker bovenaan behouden blijft, maar dat die onderaan zal verdwijnen. Filmpjes zullen daardoor wat minder vol en ruimtelijk klinken, zo is de verwachting.

#3 Geen fysieke simkaart

Het is geen geheim dat Apple af wil van de simkaartslot. In Amerikaanse iPhones is de simkaartslot al verwijderd, maar in andere landen (waaronder bij ons) is deze nog wel aanwezig. Maar het zou zomaar kunnen dat de iPhone 17 Air alleen maar zonder simkaartslot komt, simpelweg omdat het niet past. Dat kan betekenen dat je dit model maar bij een select aantal providers kan gebruiken, omdat niet alle Nederlandse providers een eSIM aanbieden.

#4 Batterijduur: hoeveel impact heeft het ontwerp?

De grote vraag is nog wat het dunne ontwerp betekent voor de batterijduur. Er zijn nog geen berichten dat de batterijduur korter wordt dan van de huidige modellen, maar we verwachten tegelijkertijd ook niet dat de iPhone 17 Air veel langer mee gaat dan bijvoorbeeld de iPhone 16. Op een enorme sprong in batterijduur hoef je dus niet te rekenen.

De iPhone 17 Air wordt een van de vier nieuwe iPhones van 2025. Op onze pagina lees je er nog veel meer over. Wil je weten hoe de volledige iPhone line-up van 2025 eruit gaat zien, dan hebben we daar ook nog een aparte pagina over.

Dat de iPhone 17 Air eraan komt, betekent ook dat we afscheid moeten gaan nemen van de Plus-modellen en dat de iPhone 16 Plus de (voorlopig?) laatste iPhone van dit type is. Maar geen nood: de iPhone 16 Plus zal waarschijnlijk nog wel even in het assortiment blijven. Wil je een iPhone 16 Plus kopen, dan kan dat dus voorlopig nog wel.

