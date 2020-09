Al sinds het voorjaar stapelen de geruchten over een nieuwe Apple TV zich op. Onlangs kon je in onze Apple TV 2020 vooruitblik al lezen wat je kan verwachten van het nieuwe model, maar Mark Gurman van Bloomberg meldt nu zowel goed als slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de nieuwe Apple TV inderdaad onderweg is, inclusief een nieuwe afstandsbediening met zoekfunctie. Het slechte nieuws is, is dat de nieuwe Apple TV mogelijk niet dit jaar verschijnt.



‘Nieuwe Apple TV nieuwe afstandsbediening en Find My Remote’

De nieuwe Apple TV krijgt volgens Bloomberg een snellere processor, onder andere bedoeld voor betere games. Sinds de komst van Apple Arcade zijn er veel meer games voor de Apple TV beschikbaar. Een nieuwe krachtigere chip kan zorgen voor mooiere en geavanceerdere spelletjes. Een andere belangrijke verbetering is de nieuwe remote. Hoe de vernieuwde Apple TV-afstandsbediening eruit gaat zien is niet helemaal duidelijk, maar de bron verklapt nu wel één handige nieuwe functie.



De huidige Siri Remote raak je gemakkelijk kwijt.

Als je al een Apple TV-bezitter bent, herken je misschien wel dat je de huidige Siri Remote snel kwijtraakt. Doordat deze zo klein en plat is, verdwijnt hij gemakkelijk tussen de kussens op de bank of ergens in een stoel. Daarom komt Apple met een soort Find My Remote-functie. De nieuwe functie komt overeen met Zoek mijn iPhone. Of dat betekent dat er bijvoorbeeld een speakertje in de afstandsbediening zit zodat je hem makkelijker kan traceren, is niet duidelijk. Een andere optie is dat er een U1-chip in zit, vergelijkbaar met de aankomende AirTag. Bloomberg geeft daar geen duidelijkheid over.

Het slechte nieuws is dat de nieuwe Apple TV mogelijk pas in 2021 komt. Eerder leek het erop dat de nieuwe Apple TV ieder moment uitgebracht kon worden, maar Apple kan besluiten om hem pas in 2021 uit te brengen.

Bekijk ook Vooruitblik op de nieuwe Apple TV 2020: wat kunnen we verwachten? Er gaan al een tijd geruchten over een nieuwe Apple TV in 2020. Wat zijn de verwachtingen van een nieuwe Apple TV? Welke verbeteringen zitten erop? In deze vooruitblik op de Apple TV 2020 lees je het.

Ook nog AirTags onderweg

Bloomberg bevestigd ook dat de nieuwe AirTags eraan komen. Daarmee kan je fysieke items opsporen, zoals je sleutelbos. Of de AirTag ook dit jaar nog komt, durft de bron niet te zeggen. Onlangs schreven we wel dat de release van de AirTag mogelijk gepland staat in oktober, tegelijkertijd met de nieuwe iPhones en Apple Watch.

Bekijk ook Gerucht: 'Release van de AirTag gepland in oktober' Apple zou de release van de AirTags, het accessoire voor het terugvinden van verloren spullen, voor oktober gepland hebben. De release is mogelijk tegelijk met de iPhone 12.

Bloomberg voorspelt ook deze aankondigingen: