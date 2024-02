Apple Music Replay bestaat inmiddels al heel wat jaar en is Apple’s eigen antwoord op de populaire Spotify Wrapped. Elk jaar biedt Apple Music jouw persoonlijke muzikale hoogtepunten, maar het gehele jaar door wordt er ook een afspeellijst bijgehouden met de nummers waar je het meest naar luistert. Maar vanaf vandaag heeft Apple Music iets nieuws. Je Apple Music Replay 2024 met hoogtepunten wordt nu maandelijks vernieuwd, zodat je per maand kan zien waar je veel naar luistert.

Apple Music Replay 2024 met maandelijkse hoogtepunten

Net als voorheen moet je inloggen via de website van Apple en daar inloggen met je Apple ID. Je kan helaas niet je Apple Music Replay 2024 checken via de Muziek-app zelf. Nieuw is dat je bovenaan kan filteren op maand. Op dit moment is nog alleen je overzicht van januari beschikbaar; die van februari komt pas begin maart. Per maand zie je vervolgens hoeveel minuten muziek je geluisterd hebt en wat je meestgeluisterde artiest, nummer en album is. Tik je op een onderdeel, dan zie je ook nog een top 5, met daarbij hoe vaak of hoe lang je iets afgespeeld hebt.

We zijn helaas vergeten om Werk luistergeschiedenis bij uit te schakelen op de HomePod 😉

Naast deze toplijstjes, kun je per maand ook nog persoonlijke mijlpalen bekijken. Denk bijvoorbeeld aan de dag dat je de mijlpaal van 5.000 minuten luisteren bereikt hebt. Andere mijlpalen die je kunt behalen, zijn het afspelen van 250 nummers en luisteren naar 100 artiesten. Per mijlpaal zie je precies wanneer je het bereikt hebt. Je kunt niet je progressie per mijlpaal bekijken.

Het hele jaar door kun je dus genieten van nieuwe statistieken met betrekking tot Apple Music. Eind januari kwam al de persoonlijke Replay-afspeellijst beschikbaar voor gebruikers. Aan het eind van het jaar biedt Apple ook nog gewoon het jaarlijkse overzicht. In onze tip over Apple Music Replay lees je er meer over.