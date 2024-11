Apple laat EU-gebruikers later dit jaar meer standaardapps instellen en verwijderen

Apple en de EU liggen nog altijd met elkaar in de clinch. Dit voorjaar heeft Apple diverse wijzigingen doorgevoerd als gevolg van de Digital Markets Act, waaronder een keuzescherm voor browsers en de mogelijkheid om apps buiten de App Store te downloaden. Maar de EU was over veel punten nog niet tevreden. Na overleg tussen Apple en de Europese Commissie, komen er later dit jaar nog meer wijzigingen voor Europese gebruikers, met name als het gaat om apps als standaard instellen en standaardapps verwijderen.

Vanaf iOS 18 en iPadOS 18 krijgen de iPhone en iPad een nieuwe optie om standaardapps in te stellen. Dit is al mogelijk voor browsers, maar komt ook naar andere apps en functies. Zo wordt het mogelijk om een standaardapp in te stellen voor het bellen van telefoonnummers (bijvoorbeeld via de browser), voor het sturen van berichten, vertalen van teksten, navigatie, het beheren van wachtwoorden, toetsenborden en filters voor spamoproepen. Het is daardoor dus mogelijk om bijvoorbeeld WhatsApp als standaard in te stellen voor het sturen van berichten, waardoor niet automatisch de Berichten-app geopend wordt als je op een nummer tikt om een bericht te sturen.

Dankzij deze nieuwe mogelijkheden wordt het ook mogelijk om een alternatief voor bijvoorbeeld Apple Kaarten in te stellen. Tik je op een adres via bijvoorbeeld een website, dan wordt de locatie meteen geopend in de app die je zelf ingesteld hebt (zoals Google Maps).

Je kunt nu al een groot aantal standaardapps van je iPhone verwijderen als je deze niet gebruikt. Maar een aantal apps was daarvan uitgezonderd, zoals de App Store, Foto’s en Camera. In een toekomstige update maakt Apple het mogelijk kom ook deze standaardapps van je toestel te verwijderen:

Deze wijziging geldt alleen voor gebruikers in de EU. Gebruikers buiten de EU kunnen deze apps dus niet verwijderen. Als een gebruiker de App Store-app verwijderd, kan deze vanuit de Instellingen opnieuw gedownload worden. Vervolgens kan de App Store gebruikt worden om alle overige standaardapps opnieuw te installeren.

Tot slot gaat Apple enkele wijzigingen doorvoeren voor het scherm dat verschijnt als je Safari als standaardbrowser hebt. Het huidige scherm voldeed niet aan de regels van de EU, omdat gebruikers alsnog teveel naar Safari gedreven zouden worden. Bij elke browser wordt een regel toegevoegd die omschrijft wat de voordelen zijn (gekozen door de ontwikkelaar). Ook kan een browser hier meteen geïnstalleerd worden als deze niet al op het toestel staat. Bovendien moeten gebruikers helemaal naar onderen scrollen om de keuze definitief te maken, zodat de gehele lijst bekeken moet worden.

Al deze wijzigingen worden in de loop van het jaar in meerdere iOS 18- en iPadOS 18-updates doorgevoerd. Wie meer wil weten over de achterliggende regels en technieken, kan daarvoor terecht bij Apple.

Upcoming changes to the browser choice screen, default apps, and app deletion for EU users

August 22, 2024

By the end of this year, we’ll make changes to the browser choice screen, default apps, and app deletion for iOS and iPadOS for users in the EU. These updates come from our ongoing and continuing dialogue with the European Commission about compliance with the Digital Market Act’s requirements in these areas.

Developers of browsers offered in the browser choice screen in the EU will have additional information about their browser shown to users who view the choice screen, and will get access to more data about the performance of the choice screen. The updated choice screen will be shown to all EU users who have Safari set as their default browser. For details about the changes coming to the browser choice screen, view About the browser choice screen in the EU.

For users in the EU, iOS 18 and iPadOS 18 will also include a new Default Apps section in Settings that lists defaults available to each user. In future software updates, users will get new default settings for dialing phone numbers, sending messages, translating text, navigation, managing passwords, keyboards, and call spam filters. To learn more, view Update on apps distributed in the European Union.

Additionally, the App Store, Messages, Photos, Camera, and Safari apps will now be deletable for users in the EU.