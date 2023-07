In watchOS 10 zijn de medailles op de Apple Watch op een andere plek te vinden. Ook zijn ze iets anders geordend. We leggen uit waarom je medailles zou willen verdienen en hoe het werkt.

Met de Activiteit-app op de Apple Watch kun je allerlei prestaties behalen. Bijvoorbeeld als je je trainingsring vol maakt of een ‘perfecte week’ scoort door elke dag je bewegingsdoelen te halen. Daarnaast zijn er allerlei uitdagingen waarmee je een medaille kunt verdienen. In deze tip leggen we uit welke medailles er zijn en hoe je ze kunt verdienen.

Medailles op de Apple Watch

Op de Apple Watch vind je de behaalde medailles in de Activiteit-app. Waar je ze vindt is afhankelijk van de watchOS-versie:

watchOS 10: tik op het beginscherm op het icoon rechtsonder.

watchOS 9 en eerder: blader op het beginscherm omlaag tot je de medailles ziet.

Medailles op de iPhone

Op de iPhone vind je de medailles in de Conditie-app. Open deze app en blader omlaag naar het gedeelte ‘Medailles’. Door op Toon meer te tikken krijg je alle behaalde medailles te zien. Tik erop om een toelichting te bekijken.

Zo kun je medailles verdienen op de Apple Watch

Je weet nu waar je de medailles kunt vinden, maar hoe verdien je ze? Zoals je aan bovenstaande afbeelding kunt zien, zijn er meerdere manieren om een medaille binnen te slepen:

Medailles voor dagelijkse beweging

Apple probeert je met de Apple Watch aan te sporen om een actieve levensstijl te volgen, door dagelijks te bewegen, regelmatig te sporten en meermaals per dag op te staan van de bank. Standaard gaat Apple er vanuit dat je 500 calorieën per dag verbrandt met bewegen, 30 minuten intensief sport en 12 keer per dag opstaat om wat rond te lopen. Deze activiteitdoelen kun je zelf instellen, dus ben je ziek of geblesseerd, dan kun je ze ook wat lager instellen. Ben je supersportief ingesteld, dan kies je voor wat hogere waarden. Het is de bedoeling dat je dagelijks de 3 activiteit-ringen voor Bewegen, Training en Staan vol maakt. Lukt dat, dan krijg je medailles voor een perfecte week, perfecte maand en dergelijke. Je krijgt ook medailles voor de meeste dagen beweging op rij en als je je 200% of 400% van je bewegingsdoel hebt gehaald.

Medailles verdienen met workouts

Je kunt ook medailles verdienen als je een bepaalde workout hebt gedaan, bijvoorbeeld je eerste yoga-workout of je eerste fietsworkout. Daarnaast zijn er medailles te verdienen voor de langste wandeltocht, het grootste hoogteverschil, de langste fietsrit en 10 kilometer hardlopen.

Medailles verdienen met uitdagingen

Er zijn nog meer medailles te verdienen, namelijk door mee te doen aan uitdagingen. Er zijn drie varianten:

Persoonlijke uitdagingen, waarbij je in een maand bijvoorbeeld 1500 trainingsminuten moet volmaken of 20 kilometer moet lopen.

Speciale uitdagingen, bijvoorbeeld ter ere van Nationale Parkendag of Nieuwjaar. Apple noemt dit ‘Beperkte editie-uitdagingen’.

Wedstrijden tegen vrienden: als je een vriend hebt uitgedaagd voor een wedstrijd krijg je een badge als jij de winnaar bent.

Deze medailles verschijnen ook in het overzicht. Bij de speciale uitdagingen krijg je bovendien stickers, die je in iMessage-gesprekken kunt gebruiken om op te scheppen over je prestaties.

Is het nou nodig om al deze medailles te verdienen? Nou, nee. Apple verplicht je tot niets en het is helemaal prima om de Apple Watch gewoon te gebruiken voor apps en notificaties. Maar ze kunnen je wel motiveren om eens wat nieuws te proberen of om eens een langere afstand af te leggen of je snelheid te verhogen. Zo kun je ongemerkt wat fitter worden, waarbij je zelf bepaalt aan welke uitdagingen je meedoet. Voor sommige mensen is het al moeilijk genoeg om de dagelijkse bewegingsring vol te krijgen, terwijl anderen proberen om alle medailles die voorhanden zijn, te bemachtigen. Jij bepaalt.

Help, mijn medaille verschijnt niet! Wat kan ik doen?

Heb je je doel gehaald, maar verschijnt de medaille niet in het overzichtsscherm van de Conditie-app op je iPhone? Volgens Apple kan het tot 9 dagen kan duren voordat de medaille verschijnt. Het is dus een kwestie van geduld hebben. Zorg er ook voor dat zowel je iPhone als Apple Watch up-to-date zijn. Controleer ook of je Apple Watch verbinding kan maken met een WiFi-netwerk.

