Dictafoon-app gebruiken

Op de iPhone vind je een voicememo-recorder, die in het Nederlands Dictafoon heet. Met deze Dictafoon-app kun je gesprekken opnemen, gesproken memo’s inspreken en andere geluiden vastleggen, bijvoorbeeld muziekrepetities. Je vindt de app ook op de iPad en Mac. Voor de Apple Watch zijn er andere alternatieven, zoals de app Just Press Record.

Dictafoon-app op iPhone en iPad

De Dictafoon-app komt in allerlei situaties van pas, bijvoorbeeld voor het opnemen van een gesprek, vergadering of college. Je kunt er ook plotselinge ideeën mee inspreken als je in de auto zit (gebruik hiervoor het handsfree Siri-commando ‘Open Dictafoon-app’ of “Start opname Dictafoon”). De Dictafoon-app is overigens niet geschikt voor het opnemen van telefoongesprekken. En als je van plan bent om een privégesprek op te nemen is het wel zo verstandig om je gesprekspartner daarvan op de hoogte te brengen.

De Dictafoon-app is aanwezig op de iPhone, iPod touch en sinds iOS 12 ook op de iPad. In watchOS 6 komt er ook een aparte Dictafoon-app op de Apple Watch.

Gesproken memo opnemen met Dictafoon op iPhone en iPad

Bij het opstarten van de Dictafoon-app zie je een witte interface met daarin je eerdere opnames. Zodra je een opname start, zie je een geluidsmeter (een zogenaamde VU-meter).

Je kunt de memo’s op drie manieren inspreken:

Via de ingebouwde microfoon van je toestel;

Via een externe microfoon, bijvoorbeeld een dasspeld- of reversmicrofoon;

Via een headset met ingebouwde microfoon.

Druk op de rode knop in het midden van het scherm en de opname begint meteen. Tijdens de opname zie je een spectrumweergave. Hoe breder de band, hoe luider het volume.

Je kunt tussentijds pauzeren door op de rode knop te drukken. Ook kun je wisselen naar andere apps. Een rode balk bovenin het scherm maakt duidelijk dat de opname nog steeds aan de gang is. Je kunt via deze rode balk ook weer snel teruggaan naar de Dictafoon-app.

Ben je klaar, dan pauzeer je en tik je op Gereed om de opname op te slaan. Automatisch krijgt de opname een naam die gebaseerd is op je locatie, maar je kan de naam later zelf aanpassen. Ook kun je de gesproken memo bewerken, bijknippen of verwijderen. Bij elke opname is te zien wanneer je deze gemaakt hebt en hoe lang de opname is.

Gesproken memo afspelen

Tik je op een eerder opgenomen voicememo, dan kun je deze afspelen door op de afspeelknop te drukken. Hierbij is een voortgangsbalk zichtbaar, zodat je snel door de opname kunt spoelen door je vinger over het scherm te slepen.

Voicememo delen en exporteren

Standaard worden alle opnames opgeslagen in iCloud. Opnames die je maakt op je iPhone verschijnen dan ook automatisch op al je andere apparaten en andersom. Wil je de gemaakte gesproken memo exporteren of met iemand anders delen, dan hebben we daarover een aparte tip:

Gesproken memo bewerken in de Dictafoon-app

Zo kun je een eerder gemaakte voicememo bewerken:

Tik op de gesproken memo die je wilt wijzigen. Tik daarna op de drie stipjes en kies voor Wijzig opname. Je kunt nu naar links of rechts vegen over de blauwe lijn om het punt te vinden waar de voicememo moet beginnen. Tik op het blauwe vierkantje met twee pijltjes rechtsboven. Onderaan versleep je de gele balk om de opname in te korten. Tik op Kort in om de bewerkt opname op te slaan.

Helaas kun je de opname niet in meerdere stukken knippen of een ongewenst stuk er tussenuit knippen. Het enige wat je kunt doen, is het fragment inkorten in een enkel stuk.

Dictafoon op de Mac

Ook op de Mac vind je een Dictafoon. Deze app is sinds macOS Mojave aanwezig. Opnames die je met Dictafoon maakt worden automatisch gesynchroniseerd met iCloud, zodat ze op al je apparaten beschikbaar zijn. De mogelijkheden zijn beperkt, omdat deze tool vooral is bedoeld voor eenvoudige opnames van interviews, gesprekken en colleges.

Maar het werkt wel supersnel:

Open de Dictafoon-app. Druk op de rode knop en begin te spreken. Als je klaar bent stop je de opname. In de lijst links kun je je eerdere opnames zien. Klik op een titel om deze te wijzigen. Standaard krijg de opname de naam van je locatie of datum en tijdstip.

Dictafoon gebruikt standaard de ingebouwde microfoon van de Mac, of de microfoon van aangesloten oordopjes. Via Dictafoon > Voorkeuren kun je aangeven dat verwijderde opnames na 30 dagen moeten worden gewist en welke audiokwaliteit je wilt.

Alternatief voor Dictafoon

Wil je meer mogelijkheden, zoals transcripties, dan kun je het beste een losse app voor voicememo’s installeren. Een goed alternatief is Just Press Record (link). Deze app bestaat al langer en is de afgelopen jaren telkens vernieuwd met handige nieuwe functies die gebruikmaken van de nieuwe mogelijkheden van iOS. Er is ook een Apple Watch-versie, werkt met een Siri-snelkoppeling en heeft een eigen widget. Als de standaard Dictafoon-app voor jou niet genoeg is, is dit een ijzersterk alternatief.