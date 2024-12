Apple is de laatste tijd in sneltreinvaart nieuwe functies aan het uitrollen. Nadat in oktober al de eerste versie van Apple Intelligence beschikbaar kwam, is het nu de beurt aan de volgende ronde. iOS 18.2 bevat voor gebruikers in de VS een nieuwe standaardapp en veel nieuwe AI-functies, maar voor alle andere gebruikers (zoals wij in Nederland) is er ook genoeg te ontdekken. iOS 18.2 is nu beschikbaar en heeft buildnummer 22C152. Op deze pagina lees je er alles over.

De nieuwste iOS-update wordt momenteel uitgerold. Het kan daardoor even duren voordat de update voor jou zichtbaar is. Het heeft daarom geen zin om in de reacties te melden dat je de update nog niet ziet. Zie ook ons artikel over iOS-installatieproblemen.

iOS 18.2 en iPadOS 18.2 beschikbaar

De belangrijkste toevoegingen in iOS 18.2 hebben dus te maken met Apple Intelligence, dat pas in april van dit jaar in de EU beschikbaar komt (en nog niet in het Nederlands). Je zult dus nog even moeten wachten voordat je alle nieuwe functies kan gebruiken, tenzij je de moeite neemt om je iPhone zo aan te passen dat je toch Apple Intelligence in Nederland kan gebruiken. Allereerst is er de Image Playground-functie en bijbehorende app. Daarmee kun je zelf afbeeldingen generen, op basis van een tekening, steekwoorden of een omschrijving. Er zijn twee stijlen om uit te kiezen (animatie en illustratie), wat meteen duidelijk maakt dat het geen foto’s zijn. Daarnaast voegt iOS 18.2 de Genmoji toe, waarmee je zelf emoji kan maken via een omschrijving. Het handige is dat als je zo’n Genmoji ontvangt, je deze ook op kan slaan. Zelfs als je iPhone niet eens geschikt is voor Apple Intelligence.

Bekijk ook Image Playground: dit is Apple’s tool voor het maken van originele afbeeldingen Als onderdeel van Apple Intelligence krijgt de iPhone in iOS 18 de functie Image Playground. Daarmee kan je zelf afbeeldingen genereren, bijvoorbeeld tijdens chatgesprekken.

Andere Apple Intelligence-functies in iOS 18.2 zijn de integratie van ChatGPT en Visual Intelligence op de iPhone 16. Siri kan bij ingewikkelde vragen of verzoeken de hulp van ChatGPT inschakelen, terwijl je met Visual Intelligence dankzij de cameraregelaar informatie uit de echte wereld kan opzoeken. Richt bijvoorbeeld je iPhone-camera op een restaurant en je ziet meer info. Dit is vergelijkbaar met Google Lens.

Meer nieuwe functies in iOS 18.2

Maar ook als je geen Apple Intelligence hebt (zoals de meeste mensen hier in Nederland), biedt iOS 18.2 genoeg nieuws. Zo is de deelfunctie van de AirTag en Zoek mijn-app verbeterd, zodat je tijdelijk de locatie met een voorwerp kan delen (bijvoorbeeld met een luchtvaartmaatschappij), zodat zij dat in hun trackingysteem voor bagage kunnen invoeren. De cameraregelaar van de iPhone 16-modellen krijgt de mogelijkheid om de focust vast te leggen en kun je aangeven of de camera meteen geopend moet worden als je op de knop drukt, zelfs als het scherm nog uit staat.

Bekijk ook Zo haal je alles uit de Cameraregelaar op de iPhone 16-modellen De iPhone 16 heeft een speciale knop om de camera te bedienen. Deze Camera Control-knop heet in het Nederlands Cameraregelaar en is te vinden op alle modellen uit de iPhone 16-serie. Maar wat kun je ermee?

Apple heeft ook de Foto’s-app aangepast met een schermvullende weergave met tijdbalk voor video’s, vind je de nieuwe knoppenbalk van iPadOS 18 in meer apps (zoals de TV-app) en kun je de voortgang van Safari-downloads volgen via een Live Activiteit. Ook handig is dat je voor veel meer standaardapps een alternatief kan instellen, zoals voor het versturen van berichten en bellen. Je kunt al een standaard browser- en mail-app kiezen, maar met iOS 18.2 kan dat voor veel meer categorieën. Op het gebied van volume zijn er ook twee vernieuwingen: er is een volumebegrenzing om je gehoor te beschermen en je kan de schuifknop voor het volume altijd zichtbaar laten zijn op het toegangsscherm.

iOS 18.2 bevat nog veel meer nieuwe functies, zowel groot als klein. In ons overzicht vind je ze allemaal.

Bekijk ook iOS 18.2: deze nieuwe functies brengt de update naar je iPhone In iOS 18.2 voegt Apple weer allerlei nieuwe functies toe aan de iPhone. Er komen talloze nieuwe Apple Intelligence-functies, maar er komen ook veel andere handige nieuwe functies aan. De update verschijnt vandaag en dit zijn alle nieuwe functies op een rij.

Release notes iOS 18.2

Voor de volledigheid vind je hier de Engelstalige releasenotes van iOS 18.2 Apple Intelligence (All iPhone 16 models, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max) Image Playground A new app that lets you use concepts, descriptions, and people from your photo library to create fun, playful images in multiple styles Swipe through previews and choose from as you add concepts to your playground Choose from animation and illustration styles when creating your image Create images in Messages and Freeform, as well as third party apps Images are synced in your Image Playground library across all your devices with iCloud

Genmoji Genmoji allows you to create a custom emoji right from the keyboard Genmoji are synced in your sticker drawer across all your devices with iCloud

ChatGPT support ChatGPT from OpenAI can be accessed right from Siri or Writing Tools Compose in Writing Tools allows you to create something from scratch with ChatGPT Siri can tap into ChatGPT when relevant to provide you an answer A ChatGPT account is not required and your requests will be anonymous and won’t be used to train OpenAI’s models Sign in with ChatGPT to access your account benefits, and requests will be covered by OpenAI’s data policies

Image Wand turns sketches and handwritten or typed notes into images in Notes

Describe your change in Writing Tools allows you to suggest how you’d like something rewritten, for example as a poem Camera Control (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max) Visual Intelligence with Camera Control helps you instantly learn about places or interact with information simply by pointing your iPhone at the object, with the option to tap into Google Search or ChatGPT

Camera Control two-stage shutter lets you lock focus and exposure in Camera when light pressing the Camera Control Mail Mail Categorization sorts your messages to help you prioritize the most important messages

Digest view groups all of the messages from one sender into a single bundle for easy browsing Photos Video viewing improvements, including the ability to scrub frame-by-frame and a setting to turn off auto-looping video playback

Improvements when navigating Collections views, including the ability to swipe right to go back to the previous view

Recently Viewed and Recently Shared album history can be cleared

Favorites album appears in the Utilities collection in addition to Pinned Collections Safari New background images to customize your Safari Start Page

Import and Export enables you to export your browsing data from Safari and import browsing data from another app into Safari

HTTPS Priority upgrades URLs to HTTPS whenever possible

File Download Live Activity shows the progress of a file download in the Dynamic Island and on your home screen This update also includes the following improvements and bug fixes: Voice Memos supports layered recording, letting you add vocals over an existing song idea without the need for headphones — then import your two-track projects directly into Logic Pro (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)

Share Item Location in Find My helps you locate and recover misplaced items by easily and securely sharing the location of an AirTag or Find My network accessory with trusted third parties, such as airlines

Natural language search in Apple Music and Apple TV app lets you describe what you’re looking for using any combination of categories like genres, moods, actors, decades, and more

Favorite Categories in Podcasts allows you to choose your favorite categories and get relevant show recommendations that you can easily access in your Library

Personalized Search page in Podcasts highlights the most relevant categories and editorially curated collections tailored to you

Sudoku for News+ Puzzles provided in three difficulty levels and available for News+ subscribers

Support for the Hearing Test feature on AirPods Pro 2 in Cyprus, Czechia, France, Italy, Luxembourg, Romania, Spain, United Arab Emirates, and United Kingdom

Support for the Hearing Aid feature on AirPods Pro 2 in United Arab Emirates

Pre-market price quotes in Stocks lets you track NASDAQ and NYSE tickers prior to market open

Fixes an issue where recently captured photos do not appear immediately in the All Photos grid

Fixes an issue where Night mode photos in Camera could appear degraded when capturing long exposures (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max) Some features may not be available for all regions or on all Apple devices. For information on the security content of Apple software updates, please visit this website: https://support.apple.com/100100

Hieronder vind je de Nederlandse release notes van iOS 18.2:

Cameraregelaar (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max) Met de tweestapssluiter van de cameraregelaar kun je de focus en de belichting vergrendelen in Camera door licht op de cameraregelaar te drukken

Foto’s Verbeteringen op het gebied van het bekijken van video’s, waaronder de mogelijkheid om beeld voor beeld te scrubben en een instelling om het automatisch herhalen van video’s uit te schakelen Verbeteringen bij het navigeren door Verzamelingen-weergaven, waaronder de mogelijkheid om naar rechts te vegen om terug te gaan naar de vorige weergave De albumgeschiedenis met ‘Recent bekeken’ en ‘Recent gedeeld’ kan worden gewist Het album ‘Favorieten’ wordt behalve in ‘Vastgemaakte verzamelingen’ ook weergegeven in de verzameling ‘Andere’

Safari Nieuwe achtergrondafbeeldingen voor het aanpassen van je startpagina in Safari Met de import- en exportfunctie kun je browsergegevens uit Safari exporteren en browsergegevens uit een andere app in Safari importeren Met de HTTPS-prioriteitsfunctie worden URL’s indien mogelijk bijgewerkt naar HTTPS De voortgang van het downloaden van een bestand wordt weergegeven in het Dynamic Island en op je beginscherm

Deze update bevat ook de volgende verbeteringen en oplossingen voor problemen: Dictafoon ondersteunt gelaagde opnamen, zodat je vocalen kunt opnemen bovenop een bestaand idee voor een nummer zonder dat je een koptelefoon nodig hebt. Vervolgens kun je je projecten met twee sporen rechtstreeks in Logic Pro importeren (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)

Met ‘Deel objectlocatie’ van Zoek mijn kun je zoekgeraakte objecten gemakkelijk terugvinden en terugkrijgen door de locatie van een AirTag of Zoek mijn-accessoire te delen met vertrouwde derde partijen, zoals luchtvaartmaatschappijen

Met ‘Favoriete categorieën’ in Podcasts kun je je favoriete categorieën kiezen en relevante aanbevelingen voor podcastprogramma’s krijgen die je gemakkelijk kunt openen in je bibliotheek

Op de gepersonaliseerde zoekpagina in Podcasts worden de meest relevante categorieën en speciaal op jou afgestemde verzamelingen uitgelicht

Ondersteuning voor de functie ‘Gehoortest’ op de AirPods Pro 2 in Cyprus, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Roemenië, Spanje, Tsjechië, Verenigde Arabische Emiraten en het Verenigd Koninkrijk

Ondersteuning voor de functie ‘Gehoorapparaat’ op de AirPods Pro 2 in de Verenigde Arabische Emiraten

Met voorbeursprijsnoteringen in Aandelen kun je NASDAQ- en NYSE-tickers volgen voordat de markt wordt geopend

Er is een probleem verholpen waarbij recent gemaakte foto’s niet onmiddellijk werden weergegeven in ‘Alle foto’s’

Er is een probleem verholpen waarbij de nachtmodus van Camera foto’s van lagere kwaliteit opleverde bij lange belichtingen (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max) Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100

iOS 18.2 downloaden

Om iOS 18.2 en iPadOS 18.2 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder (of iTunes in macOS Mojave of ouder). Windows-gebruikers openen iTunes. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe de iPhone updaten werkt, met of zonder computer.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Bekijk ook Zo kun je je afmelden voor de beta’s van iOS, watchOS, macOS en tvOS Als je geen publieke betaversies van iOS, iPadOS, watchOS, macOS en tvOS meer wilt installeren, kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.