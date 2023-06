Apple schenkt in iOS 17 weer wat aandacht aan AirDrop. Zo is het uitwisselen van nummers flink vereenvoudigd en kun je sneller SharePlay-sessies starten. In dit artikel nemen we je mee langs de verbeteringen.

Nieuwe AirDrop-functies in iOS 17

AirDrop bestaat al sinds 2013 op de iPhone en is nog altijd een populaire manier om allerlei soorten bestanden te delen. Van wachtwoorden delen met AirDrop tot het gauw sturen van een hele set foto’s, het werkt snel en makkelijk. In iOS 17 zit een aantal verbeteringen voor AirDrop die zeker de moeite waard zijn. Ze gebruiken veelal de U1-chip in de iPhone. Deze chip maakt het mogelijk om met precisie te bepalen waar andere apparaten met deze chip zich bevinden.

#1 NameDrop: razendsnel nummers uitwisselen

Beschikbaar op: iOS 17, watchOS 10

De meest toonaangevende nieuwe AirDrop functie in iOS 17 heet NameDrop. Met deze functie wordt het uitwisselen van nummers makkelijker, maar alleen als de andere persoon ook een iPhone heeft. Je ontgrendelt allebei je iPhone en houdt ze vervolgens bij elkaar (zie afbeelding). Jij kiest welke gegevens je wil delen, dus je deelt niet per se meteen je hele woonadres en andere gegevens. Later in het jaar moet het ook mogelijk zijn om NameDrop met de Apple Watch te gebruiken. Dat verwachten we in bijvoorbeeld iOS 17.1 of iOS 17.2.

Tijdens de oorspronkelijke aankondiging van AirDrop voor de iPhone maakte Apple grappen over Androidtelefoons. Die telefoons hadden al een vergelijkbare functie. Op het podium maakte Craig Federighi destijds de grap dat je dankzij AirDrop niet meer de kamer rond hoeft te gaan om je telefoons tegen elkaar te houden. Daar lijken ze dus een beetje van teruggekomen te zijn.

#2 iPhones tegen elkaar houden om te delen

Beschikbaar op: iOS 17

Niet alleen contactgegevens, maar ook andere bestanden kun je delen door je iPhone tegen de andere iPhone te houden. Dat scheelt weer, want je hoeft dan niet het hele deelmenu te doorzoeken als je toch al naast elkaar zit. Op deze manier kunnen jullie allebei weer wat sneller door met andere dingen. Apple heeft niet bekendgemaakt of dit op een bepaalde manier ook met de Apple Watch zal werken, maar we gaan er niet vanuit.

#3 Mooiere animaties en verbeterd design

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17

Op verschillende plekken is de interface van AirDrop mooier geworden. Als iemand je iets stuurt, krijg je vanaf iOS 17 en iPadOS 17 geen melding meer in het midden van je scherm waardoor je wordt onderbroken van je bezigheden. In plaats daarvan verschijnt het deelverzoek netjes bovenaan. Als je dus nog even je zin af wilde typen of een artikel op iCulture wil aflezen, kan dat met deze update.

Een andere wijziging is dat je in het AirDrop-menu onderaan nu ziet hoe jij wordt getoond bij anderen. Heeft jouw iPhone bijvoorbeeld een obscure naam die niet op jouw naam lijkt, dan kun je dat nu zelf ook zien. Handig als de andere persoon vraagt of jij dat echt wel bent.

#4 AirDrop gaat door als je wegloopt

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17

Ben je een groot bestand aan het overdragen via AirDrop? Als de verbinding met de andere iPhone wordt verbroken, zul je helemaal opnieuw moeten beginnen. Apple is van plan om in een latere update de mogelijkheid toe te voegen om het overdragen door te laten gaan als je wegloopt. Dit zal via het internet gaan en het werkt alleen als beide iPhones zijn ingelogd met een iCloud account.

Deze functie zal volgens Apple niet in iOS 17.0 worden toegevoegd. Vooralsnog gaan we uit van iOS 17.1 of iOS 17.2.

#5 Waarschuwing bij gevoelige inhoud

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17

Als je in iOS 17 of iPadOS 17 een foto toegezonden krijgt via AirDrop, kan je apparaat een waarschuwing tonen als het om gevoelige inhoud gaat. Denk aan naaktfoto’s. Voordat je de foto accepteert, heb je de optie om deze eerst te bekijken. Hij wordt aanvankelijk onherkenbaar getoond zodat je niet ongewild naar nare beelden zit te kijken.

#6 Makkelijker een SharePlay-sessie starten

Beschikbaar op: iOS 17

Ten slotte maakt ook SharePlay gebruik van de nieuwe AirDrop-mogelijkheid om je telefoons tegen elkaar te houden. Als je muziek luistert op jouw iPhone, kun je iemand anders dit ook laten streamen door een SharePlay-sessie te starten. Ook hiervoor houd je dus de telefoons tegen elkaar. Dit werkt ook voor films en games. Het fijne van SharePlay is dat de iPhones ervoor zorgen dat ze met elkaar gesynchroniseerd zijn.

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. De verwachte releasedatum van iOS 17 is in september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 16.5.