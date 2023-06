Gezondheidsfuncties in iOS 17

Deze nieuwe functies zijn niet alleen te vinden in iOS 17 en iPadOS 17, maar ook in watchOS 10. Dit zijn drie aanstaande updates die in het najaar van 2023 beschikbaar komen. Ze vormen een aanvulling op de bestaande functies in de Gezondheid-app. Om je geestelijke gezondheid te verbeteren kun je je gemoedstoestand vastleggen en vragenlijsten invullen om te ontdekken of je kans loopt op een depressie. Om de kans op bijziendheid te verkleinen kun je controleren of je wel voldoende tijd in de buitenlucht doorbrengt en of je scherm niet te dicht bij je gezicht houdt. Dit is er nieuw!

#1 Gezondheid-app komt naar de iPad

De Gezondheid-app is een centrale plek waar je alle data vindt over je gezondheid zoals gewicht, stappen, hartslag en trainingsminuten. De iPhone beschikt al sinds iOS 8 een Gezondheid-app en bijna tien versies later is nu de iPad aan de beurt. Je kunt in één oogopslag allerlei data raadplegen, zoals je cyclus, medisch dossier en meer. De interface van de iPad-versie is afgestemd op het grotere scherm. Via ‘Trends’ en ‘Hoogtepunten’ krijg je inzicht in je gezondheid. Voor ontwikkelaars van apps is er nu ook HealthKit voor iPad.

#2 Gemoedstoestand vastleggen

Apple heeft in iOS 17 extra aandacht voor mentale gezondheid. Eén hulpmiddel daarbij is de Journal-app, waarmee je je dagelijkse bezigheden en gebeurtenissen kunt vastleggen. Speciaal voor het vastleggen van je emoties en stemmingen is er nu een nieuwe optie in de Gezondheid-app. Als je gevoelens probeert te benoemen, heeft dit een positief effect op je emotionele toestand en veerkracht. Meer hierover lees je in onze tip over gemoedstoestand vastleggen op de iPhone. Het werkt trouwens ook op iPad en Apple Watch.

#3 Vragenlijsten over depressie en angst

Heb je last van angstgevoelens of ben je bang dat je in een depressie dreigt te belanden, dan heeft Apple nu vragenlijsten voor je. Deze vragenlijsten worden ook in klinieken gebruikt, om te bepalen of je hulp nodig hebt.

#4 Voldoende tijd in de buitenlucht

Bijziendheid komt wereldwijd erg veel voor. Het is zelfs de meest voorkomende beperking van het gezichtsvermogen en treft ruim 30% van de bevolking. Tegen 2050 zou dat zelfs 50% kunnen zijn, omgerekend vijf miljard mensen. Als je bijziend bent kun je op afstand niet meer goed zien en heb je een bril met minglazen nodig.

Om de kans op bijziendheid te verkleinen is het belangrijk dat je regelmatig buiten (in daglicht) doorbrengt, zodat je ogen zich op verschillende afstanden kunnen scherpstellen. Het International Myopia Institute adviseert dat kinderen 80 tot 120 minuten per dag buitenshuis doorbrengen. Maar ook voor volwassenen heeft het gunstige effecten om wat vaker buiten te zijn.

Apple gaat dit controleren met behulp van watchOS 10. De sensor voor omgevingslicht in de Apple Watch houdt bij of je wel voldoende tijd buitenshuis bent geweest. Het werkt op de Apple Watch Series 6 of nieuwer en de Apple Watch SE 2022.

#5 Gezicht niet te dicht op het scherm

Als je je gezicht te dicht op een scherm houdt, verhoogt dat de kans op bijziendheid eveneens. Apple gaat daarom op toestellen met TrueDepth-camera controleren of je gezicht niet te dicht bij het scherm is. Apple meldt dat een afstand van korter dan 12 inch (30 centimeter) daarbij bepalend is. Doe je dit gedurende een bepaald tijdsbestek, dan krijg je een waarschuwing. Je regelt dit via Schermtijd:

Ga in de Instellingen-app naar Schermtijd.

Kies Schermafstand.

Lees de uitleg en kies Ga door.

Tik op de knop Schakel schermafstand in.

Op een later moment kun je schermafstand in- en uitschakelen via de schakelaar.

Deze functie is zowel voor kinderen als volwassenen bedoeld. Hieronder zie je de melding die je op de iPad in beeld krijgt als je je device te dichtbij houdt.

Overige gezondheidsfuncties in iOS 17

Er zijn nog een paar kleine verbeteringen die leuk zijn om te noemen:

Medicijnen-app:

Vanaf iOS 17 krijg je een herinnering in de Medicijnen-app wanneer je niet hebt vastgelegd dat je een geplande medicatie daadwerkelijk hebt genomen. Je kunt dit ook als kritieke herinnering instellen, zodat je gewaarschuwd wordt als je toestel op stil staat.

Apple Fitness+:

Er komen aangepaste programma’s, waarbij je een workout of meditatieschema ontvangt op basis van dag, uur, type workout en meer.

Met Stapels kun je meerdere workouts en meditatiesessies achter elkaar zetten en na elkaar uitvoeren.

Audiofocus: zet het volume van de muziek of de stem van de trainer iets harder.

Maar! Fitness+ komt nog steeds niet naar Nederland en België, dus je zult voorlopig een workaround via een van de andere landen moeten doen.

