AirPods in iOS 17

Tijdens de presentatie van onder andere iOS 17, had Apple ook aandacht voor de AirPods. Er komen meerdere nieuwe functies aan, die zowel het geluid als het gebruik verbeteren. Ben je eigenaar van de tweede generatie AirPods Pro uit 2022? Dan tref je het helemaal, want alle nieuwe AirPods-functies van iOS 17 komen naar dit model, waarvan een aantal zelfs exclusief op deze modellen werken. De grootste publiekstrekker is de Adaptive Audio, maar Apple voert ook verbeteringen door in bestaande AirPods-functies.

#1 Adaptieve audio: combinatie tussen transparantiemodus en ruisonderdrukking

Beschikbaar voor: AirPods Pro (2e generatie, 2022)

De belangrijkste nieuwe AirPods-functie in iOS 17, is de nieuwe Adaptieve audio-functie, ook wel Adaptive Audio. Deze functie combineert de bestaande transparantiemodus en de ruisonderdrukking. Je hoeft dan dus niet zelf handmatig te wisselen tussen deze twee verschillende modi, want de AirPods Pro kiezen zelf wat op basis van je omgeving de beste mate van transparantie of ruisonderdrukking is. Je activeert deze functie via het Bedieningspaneel. Of je het ook kan activeren via de druksensor in de AirPods Pro zelf, is niet helemaal duidelijk.

#2 Gepersonaliseerd volume: automatisch het beste volume voor jouw gebruik

Beschikbaar voor: alle AirPods-modellen

Apple wil je met de nieuwe update helpen om het perfecte volume te kiezen. Daarom krijgen de AirPods een functie genaamd Gepersonaliseerd volume (Personalized Audio). Deze functie werkt dankzij machinelearning en kijkt naar je luistergewoontes en je omgeving om het volume automatisch af te stemmen. In de loop van der tijd leert deze functie van je gebruik, om zo dus voor jou het optimale volume in te stellen. Uiteraard kun je ook nog gewoon zelf het volume aan blijven passen.

#3 Gespreksdetectie: automatisch een lager volume als je praat

Beschikbaar voor: AirPods Pro (2e generatie, 2022)

Als je over straat loopt met je AirPods in en naar een podcast of muziek zit te luisteren en iemand begint ineens tegen je te praten, kun je het beste de oortjes even uit doen of de audio pauzeren om diegene goed te kunnen verstaan. Maar dankzij Gespreksdetectie is dat niet meer nodig. Met deze functie wordt het geluidsvolume automatisch verlaagd zodra je begint te praten. Daardoor worden de stemmen van mensen iets luider, zonder dat je last hebt van hard achtergrondgeluid. Vervelende ruis wordt namelijk alsnog gedempt. Het is daarbij wel zo netjes om tegen je gesprekspartner te zeggen dat je hem of haar goed kan verstaan.

#4 Verbeterd automatisch wisselen

Beschikbaar voor: alle AirPods-modellen (onbevestigd)

Het automatisch wisselen van AirPods is jaren geleden toegevoegd, zodat je gemakkelijk kan schakelen tussen een iPhone, iPad en Mac. Dat komt bijvoorbeeld van pas als je muziek aan het luisteren bent op je iPad, maar ineens gebeld wordt op je iPhone. Je hoeft daardoor niet handmatig je AirPods te verbinden. Maar dit werkt lang niet altijd even goed en het kan zelfs vervelend zijn als de AirPods ongewild overschakelen. In iOS 17 belooft Apple dat het automatisch wisselen beter werkt. Het zou makkelijker, sneller en betrouwbaarder werken. We weten alleen nog niet precies welke AirPods je daar voor nodig hebt. Op Apple’s website wordt vermeld dat dit alleen geldt voor de AirPods Pro (2e generatie) uit 2022, maar in het persbericht wordt dit onderscheid niet gemaakt. We denken daarom dat het bij alle modellen verbeterd is.

#5 Sneller microfoon uitschakelen

Beschikbaar voor: AirPods Pro (1e en 2e generatie), AirPods (3e generatie, 2021), AirPods Max

Als je aan het bellen bent met de AirPods, kun je dankzij de nieuwe update gemakkelijk snel de microfoon uitschakelen om jezelf te muten. Je bent dit misschien al gewend van de iPhone. Het komt van pas als je even iets met iemand wil overleggen, zonder dat degene aan de andere kant van de lijn jou ook hoort. Je hoeft hiervoor alleen maar op de druksensor van de AirPods Pro of AirPods 3 te drukken. Het werkt ook met een druk op de Digital Crown van de AirPods Max.

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. De verwachte releasedatum van iOS 17 is in september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 16.5.