Na een zomer lang testen is het vanaf vandaag eindelijk mogelijk om de definitieve versie van watchOS 10 te downloaden. Heb je een geschikte Apple Watch (Series 4 of nieuwer), dan kun je meteen aan de slag. Praat hier mee met andere iCulture-lezers en vertel je ervaringen met deze update voor je Apple Watch!

watchOS 10 downloaden: deel hier je ervaringen

Er zitten weer genoeg nieuwe functies in watchOS 10 waar we de hele zomer druk mee zijn geweest om te testen. Het resultaat daarvan kun je lezen in onze watchOS 9 review, zodat je iets te lezen hebt tijdens watchOS 9 installeren. Omstreeks 19:00 staat de update voor je klaar. Praat hier mee en deel je ervaringen met andere iCulture-lezers!

Let op: we verwachten watchOS 10 om 19:00 uur Nederlandse tijd maar je kunt nu alvast meepraten. Bijvoorbeeld over de functies waar je naar uitkijkt.



Zie je de update nog niet? Het heeft geen zin om te melden dat je de update nog niet ziet. Apple zal omstreeks 19:00 uur de update vrijgeven, maar het gebeurt regelmatig dat het een paar minuten later is. Dat is geen reden tot paniek; Apple slaat jou echt niet over. De uitrol naar miljoenen devices is nu eenmaal een gigantische operatie. Het kan zijn dat de update iets later voor jou beschikbaar is. Het is vaak beter om even te wachten.



watchOS 10 is dé grote update voor de Apple Watch in 2023. De interface en navigatie is compleet vernieuwd en diverse standaardapps zijn vanaf de grond opnieuw ontworpen. Daarbij wordt veel meer dan voorheen gebruik gemaakt van gedoseerde informatie per scherm. Je bladert niet meer door een eindeloze lijst, maar krijgt per scherm in een oogopslag alle informatie rondom een bepaald onderwerp. De Apple Watch werkt nu met widgets, die gemakkelijk in beeld te vegen zijn. Het openen van het Bedieningspaneel moest daardoor wel worden aangepast. En zo zijn er nog veel meer kleine aanpassingen, waar je de komende dagen vertrouwd mee zult worden.

Alle bezitters van een Apple Watch Series 4 of nieuwer kunnen de update downloaden. Je krijgt bijna alle functies tot je beschikking, ook als je een wat ouder exemplaar hebt. Alleen voor Tijd in daglicht heb je een Apple Watch Series 6 of nieuwer nodig.

Dit is de beste plek om je ervaringen te delen: vertel anderen of het downloaden en installeren is gelukt en of je tegen problemen aan bent gelopen. Of misschien ben je wat voorzichtiger en wil je liever kijken wat anderen te zeggen hebben om te bepalen of jij het aandurft om ook de sprong te wagen.

