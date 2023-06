CarPlay in iOS 17 krijgt een aantal handige nieuwe functies erbij. De belangrijkste is de nieuwe muziekfunctie, waarmee iedereen in de auto kan bepalen welke muziek er wordt afgespeeld. Maar er zitten meer verbeteringen in CarPlay in iOS 17.

Nieuwe CarPlay-functies in iOS 17

Later dit jaar worden de eerste auto’s aangekondigd met ondersteuning voor de volgende generatie CarPlay, zoals Apple tijdens de WWDC 2022 aankondigde. Maar gelukkig krijgt ook de huidige versie van CarPlay in iOS 17 nog wat nieuwe functies. Wij hebben CarPlay in iOS 17 binnenstebuiten gekeerd, op zoek naar alle relevante verbeteringen en dit zijn de nieuwe functies die we ontdekt hebben.

#1 Passagiers kunnen muziek bedienen met eigen iPhone

Eén van de belangrijkste nieuwe functies in CarPlay, is te vinden in de Muziek-app en voor Apple Music-gebruikers. Als je met een groep vrienden in de auto zit, kan met iOS 17 iedereen in de auto via zijn of haar eigen iPhone de muziek bedienen. Je hoeft daarvoor dus niet het CarPlay-scherm te bedienen of de iPhone van de bestuurder te gebruiken. Dit werkt dankzij SharePlay in CarPlay. In de Muziek-app bij het huidige nummer in CarPlay verschijnt rechtsboven een SharePlay-icoontje. Tik je daarop, dan verschijnt er een QR-code op het scherm. Iedereen die de muziek wil bedienen via zijn of haar eigen iPhone, scant deze code. Diegene maakt vervolgens verbinding via de iPhone van de bestuurder die op CarPlay is aangesloten.

Iedereen die verbonden is, kan vervolgens de muziek bedienen via de Muziek-app. Het goede nieuws is dat de passagiers geen Apple Music-gebruiker hoeven te zijn: alleen de bestuurder die zijn iPhone voor CarPlay gebruikt, moet Apple Music-abonnee zijn. Alle passagiers kunnen vervolgens in de Muziek-app de volgende nummers uitkiezen. Deze functie werkt (nog) niet met Spotify.

#2 Offline navigeren met Apple Kaarten

Apple Kaarten werkt ook offline in iOS 17. Je kan zelf een gebied downloaden, waarna je zonder internetverbinding kan navigeren. Dit komt uiteraard ook goed van pas in CarPlay, bijvoorbeeld als je een roadtrip maakt of in het buitenland op vakantie bent en een huurauto hebt.

#3 Toon apps achter Siri: nieuwe instelling en handige functie

In de Instellingen-app in CarPlay vind je bij Siri en suggesties een nieuwe optie: Toon apps achter Siri. In iOS 16 en ouder is het al zo dat de app achter Siri zichtbaar is als je de assistent oproept, maar zodra je dan een berichtje via bijvoorbeeld iMessage wil sturen, neemt de interface van de Berichten-app het hele scherm over. Daardoor wordt bijvoorbeeld je navigatie-app geblokkeerd. Met deze nieuwe instelling voorkom je dat. Staat deze optie aan, dan verschijnt de interface voor het versturen van een berichtje voor je navigatie-app, ook als je een binnenkomende melding krijgt van een berichtje en erop tikt.

In de achtergrond blijven bepaalde delen van de interface van de achterliggende app zichtbaar. Hoeveel er zichtbaar is, is afhankelijk van het formaat van jouw autoscherm. Op een groter display blijft logischerwijs meer van de app zichtbaar dan bij een compacter CarPlay-display.

#4 Nieuwe kleurrijke iOS 17-achtergrond

Je kan in CarPlay een eigen achtergrond instellen, maar je kunt daarbij geen eigen foto of afbeelding kiezen. Je bent beperkt tot de opties die Apple je biedt. Dat verandert in iOS 17 helaas niet, maar Apple voegt wel weer een nieuwe achtergrond toe. De iOS 17-wallpaper van de iPhone vind je ook weer terug op het CarPlay-scherm, zowel in lichte als donkere versie.

#5 Beschikbaarheid elektrische laadpalen in Kaarten

Bij sommige netwerken voor elektrische laadpalen kun je zien hoeveel vrije plekken er nog zijn. Dit werkt onder andere bij ChargePoint in de VS. Of er ook netwerken in Nederland komen die hiermee samen gaan werken, is nog niet bekend. In Nederland kun je in Kaarten (waaronder in CarPlay) in ieder geval wel zien hoeveel opladers er bij een laadplek zijn. Mogelijk zijn er al apps voor elektrische auto’s in CarPlay die deze functie al bieden.