Apple zou voor Apple Kaarten een nieuwe weergave gepland hebben op het toegangsscherm van iOS 17. Daarbij kun je ook gewoon de meldingen bekijken of zelfs het kaartje minimaliseren in een Live Activity.

Als je navigeert met Apple Kaarten, neemt de navigatie-app het hele toegangsscherm van je iPhone over. Je ziet dan dus standaard geen meldingen meer in beeld en ook het grote tijdstip van je toegangsscherm is niet meer zichtbaar. Geruchtenlekker @analyst941 zegt dat dit gaat veranderen. In plaats daarvan zou Apple Kaarten in iOS 17 een eigen soort Live Activity krijgen, waarbij bepaalde functies van het toegangsscherm behouden blijven. Hij deelt daarbij ook al een concept hoe dit eruit gaat zien en deelt nog wat extra nieuwe info.



‘Apple Kaarten krijg nieuwe weergave in iOS 17’

In de nieuwe weergave van Apple Kaarten op het toegangsscherm in iOS 17, maakt de app volgens de geruchtenlekker meer deel uit van je huidige lock screen. Bovenaan zie je dus nog gewoon je tijdstip en eventueel de widget die je daarboven bij de datum ingesteld hebt. De rest van het scherm bestaat uit je volgende navigatie-instructie en een kaartje om je route aan te duiden. Onderaan zie je hoeveel notificaties je hebt en ook de knoppen voor de zaklamp en de camera zouden beschikbaar blijven. Wil je de notificaties zien, dan hoef je alleen maar van onderen bij de teller voor het aantal meldingen naar boven te vegen.

Volgens de informatie van de bron zou het ook mogelijk zijn om de kaart te minimaliseren, waardoor hij net zo groot wordt als de muziekspeler die je nu al van het toegangsscherm kent. De Kaarten-app zou daarmee dus vooral een uitgebreidere Live Activiteit worden, vergelijkbaar met hoe dat nu ook al is met de Muziek-app. Bij de Muziek-app kan je nu ook al op de albumhoes tikken om deze schermvullend te tonen en door op het kaartje te tikken in de Live Activity van de Kaarten-app, krijg je dus ook de navigatiekaart groter in beeld, zonder dat je hele toegangsscherm overgenomen wordt.

Hoe dan ook zou de Kaarten-app op het toegangsscherm in iOS 17 een stukje veelzijdiger worden dan hoe Apple dat nu aanpakt. Of deze optie ook beschikbaar komt voor andere navigatie-apps, is nog niet bekend. Of Apple Kaarten op het lock screen er echt zo uit gaat zien, weten we over ongeveer een maand als Apple iOS 17 en meer aankondigt tijdens de WWDC 2023. Lees ook onze round-up met verwachtingen van de WWDC 2023 met alle overige aankondigingen.