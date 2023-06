Is Spotlight, de zoekfunctie op de iPhone, jouw grootste vriend? Dan zul je blij zijn met deze handige verbeteringen voor Spotlight in iOS 17. Je krijgt sneller dingen gedaan, vindt makkelijker wat je zoekt en meer.

Spotlight in iOS 17

De zoekfunctie van je iPhone komt op allerlei manieren van pas. De één gebruikt het uitsluitend om zijn of haar apps te openen, terwijl de ander het gebruikt om informatie op het web mee op te zoeken. Hoe je Spotlight ook gebruikt, in iOS 17 is de zoekfunctie weer een stuk beter geworden. In de basis werkt de zoekfunctie nog wel hetzelfde, met nagenoeg dezelfde mogelijkheden, maar er zijn toch wat tweaks die het gebruik een stuk makkelijker en vooral sneller maken.

#1 Snelkoppeling naar onderdelen binnen apps

Gebruik je Spotlight om je favoriete apps te openen? Dan zul je deze nieuwe functie leuk vinden. In het scherm met de beste resultaten bovenaan de zoekfunctie, kan Spotlight nu ook direct linken naar onderdelen binnen apps. Wil je bijvoorbeeld de Foto’s-app openen en tik je in de zoekfunctie de term “foto” in, dan verschijnt de Foto’s-app als eerste resultaat, met daarnaast snelkoppelingen naar de albums met je favorieten, recente foto’s en foto’s van een jaar geleden. De Bestanden-app heeft iets soortgelijks, waarmee je meteen de drie meest recente documenten kan openen als je zoekt naar de Bestanden-app. Dit scheelt heel veel getik, omdat je niet eerst de app hoeft te openen om daarbinnen weer naar het juiste onderdeel te gaan.

#2 Systeeminstellingen aanpassen via Spotlight

Je kan in iOS 17 ook rechtstreeks in Spotlight enkele systeeminstellingen aanpassen, zonder dat je daarvoor naar de Instellingen-app hoeft te gaan. Het enige wat je hoeft te doen, is de zoekterm in te voeren en naast het resultaat op de schakelaar te tikken. Typ bijvoorbeeld Energiebesparingsmodus en in de resultaten zie je meteen een schakelaar om het in of uit te zetten. Dit werkt voor veel meer instellingen en kan daardoor erg goed van pas komen. De schakelaars blijven zelfs staan bij je recente zoekresultaten, voor snelle bediening zonder te hoeven typen.

#3 Duidelijkere resultaten met bekende kleuren van apps

Je had het misschien hierboven al gezien, maar de beste zoekresultaten zijn nu ook duidelijker weergegeven. Een zoekresultaat van de Instellingen-app wordt in een grijs vak getoond, dezelfde kleur als het icoontje van de Instellingen-app. En zoek je naar het weerbericht van je woonplaats, dan zie je het huidige weer ook in dezelfde kleuren als van de Weer-app. En zoek je een app die niet op je toestel staat, dan verschijnt het App Store-resultaat in de bekende blauwe kleur van het App Store-icoontje. Resultaten zijn daardoor makkelijker van elkaar te onderscheiden, wat het gebruik sneller en praktischer maakt.

#4 Agenda-afspraken toevoegen met natuurlijke taal

Een agenda-afspraak toevoegen kan ook zonder de Agenda-app te hoeven openen. Heb je de volgende dag om 14:00 een lunchafspraak, dan kun je in Spotlight gewoon “lunchen morgen om 14:00” intypen, waarna er bovenaan een grote knop staat om de afspraak toe te voegen aan je agenda. De naam, datum en tijd worden alvast ingevuld, dus je hoeft zelf alleen nog maar de andere benodigde gegevens in te voeren.

