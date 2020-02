IKEA’s Home Smart-systeem is een relatief voordelige manier voor slimme verlichting, rolgordijnen en meer. De Tradfri-collectie bestaat inmiddels uit veel verschillende lampen en vorig jaar zijn daar de rolgordijnen bij gekomen. Toch is het systeem nog alles behalve compleet, want gebruikers hebben nog heel veel wensen voor verbeteringen. In een ask me anything (AMA) op Reddit hebben de makers vragen beantwoord.



IKEA Home Smart overweegt ondersteuning meerdere huizen

Een groot nadeel van het systeem van IKEA is dat er geen ondersteuning is voor meerdere huizen. Dat betekent dat je de app maar aan één IKEA-hub kan koppelen. Als je bijvoorbeeld zowel thuis als op kantoor een hub hebt of bij je eigen huis en de woning van je ouders, kan je ze dus niet allebei met je eigen iPhone bedienen. De enige oplossing hiervoor is door Tradfri te koppelen aan HomeKit, want dat werkt wel met meerdere huizen. Ook Philips Hue laat je meerdere bridges aan de app koppelen.

IKEA geeft aan dat ze de wens voor ondersteuning voor meerdere hubs begrijpen. De ontwikkelaars gaan ernaar kijken om dit in de toekomst mogelijk te maken. Het is nog geen concrete toezegging dat het binnenkort toegevoegd gaat worden, maar desalniettemin is het goed om te weten dat er serieus naar gekeken wordt.

Andere functies die de makers overwegen, zijn het toevoegen van een backup-functie (waarmee je je eerdere instellingen terug kunt zetten) en het opstarten van een publieke betaprogramma, waar gebruikers zich voor kunnen aanmelden en nieuwe functies vroegtijdig kunnen testen.

Geen nieuwe informatie over producten en accessoires

De vragensessie heeft geen nieuwe informatie opgeleverd wat betreft nieuwe producten of accessoires. Een gebruiker vroeg ook of er plannen zijn om accessoires zoals de bewegingssensor zichtbaar te maken in andere domoticasystemen, zoals HomeKit of Alexa. Bij Philips Hue is dat wel het geval, waardoor je ook andere HomeKit-apparaten kan triggeren met een beweging. De ontwikkelaar van het Tradfri-team wilde hier helaas niet verder op in gaan.

IKEA geeft wel aan dat ze wat producten betreft kijken naar alle gebieden in de smart home. Nu zijn het dus alleen nog lampen, stekkers en rolgordijnen, maar daar komen in de toekomst mogelijk nog meer categorieën bij. Welke dit zijn, is nog maar de vraag. Tot slot is duidelijk geworden dat de Snelkoppelknop (ook wel Shortcut Button) geschikt is voor één scene. Je kan bijvoorbeeld niet twee keer achter elkaar drukken om andere scenes te activeren. De knop verschijnt volgens de planning dit voorjaar.

Bekijk ook de volledige vragensessie met de IKEA-ontwikkelaars op Reddit. Daarin hebben ze antwoord gegeven op nog veel meer vragen. Eerder werd al bekend wat de plannen voor IKEA Home Smart in 2020 zijn. Zo wordt het binnenkort een stuk makkelijker om nieuwe apparaten te koppelen, omdat je daar geen fysieke losse knop meer voor nodig hebt.