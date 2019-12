Niet iedereen is fan van de IKEA Home Smart-producten. Ze reageren niet altijd en HomeKit-ondersteuning laat soms lang op zich wachten. Maar vanwege de prijs vliegen producten zoals de Kadrilj-rolgordijnen toch de winkel uit. In 2020 gaat het bedrijf meer basisfuncties toevoegen, die je bij andere fabrikanten wel kunt krijgen maar bij IKEA niet. Zo komen er nieuwe knoppen aan waarmee je één specifieke scene kunt activeren. Ook heeft IKEA’s slimme huis vaak last van bugs en is het lastig om te configureren. Dat zal worden opgelost door het stappenplan voor beginners compleet te vernieuwen, zodat je voortaan je lampen en accessoires aan je Home Smart-netwerk kunt toevoegen zonder “Sjutton också!” te vloeken.



IKEA gaf een voorproefje aan The Verge, dat er meteen een 3-delige serie over schreef. Maar eigenlijk wisten we al dat de slimme knop eraan zat te komen: er werd al melding van gemaakt toen er in Amsterdam een voorbeeldhuis werd neergezet voor het demonstreren van de slimme Symfonisk-speakers. Een scene is een reeks activiteiten die je kunt starten door bijvoorbeeld op een knop te drukken. Je kunt dan de muziek aan doen, de lampen dimmen en de rolgordijnen sluiten. Een dergelijke scene kan opdrachten naar meerdere apparaten sturen.

Bij IKEA kun je dat binnenkort doen met een ‘slimme’ knop, die eigenlijk helemaal niet zo slim is. Hij kost dan ook maar $7 en is bedoeld voor één actie. Je kunt er pictogrammen op zetten zodat je weet welke actie de knop uitvoert. Bij andere slimme knoppen kun je vaak meerdere acties koppelen door één, twee of meermaals te drukken, maar dat is hier niet het geval. Je legt zo’n knop op tafel of bevestigt deze op een handige plek aan de muur. Dit kan met schroeven, een magneet of een plakstrip. Je maakt de scenes aan in de Home Smart-app en kunt ze vervolgens activeren door op de knop te drukken. Je kunt ook zelf iets op de transparante hoes tekenen, die om de knop zit.

Het idee is dus dat je heel veel van dit soort knoppen koopt, die je verspreidt over het huis zodat ook bezoekers en kinderen zonder smartphone apparaten in je slimme huis kunnen bedienen. De knoppen liggen vanaf februari in de VS in de winkels. Of dat ook in Europa het geval is, is nog niet bekend want IKEA heeft voor verschillende landen vaak verschillende introductiemomenten. Het plan is om met deze knoppen niet alleen geeks te bereiken, maar ook mensen die niet van techniek houden. Zij hebben liever een fysieke knop in plaats van een app.

IKEA gaat ook het toevoegen van nieuwe apparaten verbeteren. Er zitten veel bugs in de software en de instructies zijn niet altijd duidelijk. De meubelwinkel geeft dan ook toe dat de mensen die deze spullen kopen vaak technisch niet zo handig zijn. Er komen daarom simpele starterkits, waarbij de apparaten al gekoppeld zijn. Ook het toevoegen van rolgordijnen is verwarrend en zal worden verbeterd. Heb je al wat spullen en wil je ze na een tijdje koppelen met een hub, dan levert dat eveneens problemen op. Ook daar wordt aan gewerkt.

Meer over The Verge’s bedrijfsbezoek is hier te lezen.