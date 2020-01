IKEA Snelkoppelknop verschijnt op Nederlandse website

IKEA Snelkoppelknop

De knop zou in het voorjaar van 2020 verschenen, maar staat nu al op de Nederlandse webpagina van IKEA. Afgelopen zomer lekten details over de knop uit en in oktober verschenen er al afbeeldingen van de Shortcut Button, zoals ‘ie in het Engels heet. In Nederland is gekozen voor de langer naam Snelkoppelknop. De prijs van €7,99 lijkt erg goedkoop voor een slimme knop, maar deze knop van IKEA heeft wel z’n beperkingen. Zo kun je er maar één scene mee activeren. Het is dan ook de bedoeling dat je meerdere knoppen door het huis heen neerlegt of aan de muur plakt.



“Eén druk op de knop en de stemming zit er meteen in”, legt IKEA uit. “Met deze slimme snelkoppelknop creëer je het juiste licht voor een goede morgen of een romantisch diner, speel je je lievelingsmuziek en stuur je je rolgordijnen – en alles met één enkele druk.” De knop werkt niet met HomeKit en je hebt een Tradfri-gateway nodig. Bedienen doe je niet via Apple’s Woning-app, maar via de IKEA Home Smart-app. Om te weten welke scene er aan een knop is gekoppeld kun je de meegeleverde stickers erop plakken. IKEA levert 3 voorgedrukte stickers mee en 3 lege, waarop je zelf je scene kunt tekenen. Hieronder zie je nog meer foto’s van deze Snelkoppelknop.



Bedienen doe je met IKEA’s eigen app.

De knop kan bijvoorbeeld handig zijn om bij de huisdeur te plaatsen, zodat je bij het weggaan meteen alle lichten kun uitschakelen. Of je gebruikt ‘m naast je bed om bij het opstaan de IKEA-rolgordijnen te openen. Die werken sinds een paar dagen met HomeKit, maar alleen als je via een VPN de Amerikaanse firmware-update binnenhaalt.



Je kunt zelf stickers op de knop plakken.



Bij het opstaan kun je meteen op de knop drukken.



Een van de voorgedrukte scenes: een kop en schotel met theezakje.



Je kunt de knop ook aan de muur plakken.