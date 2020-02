Eindelijk is WhatsApp een stapje dichterbij de donkere modus, want in de nieuwste beta wordt de weergave getest. Het zal dan niet al te lang meer duren voordat de functie voor iedereen beschikbaar komt.

Al in september 2018 schreven we dat WhatsApp werkt aan een donkere modus. Het is al lange tijd stil rondom deze veelgevraagde functie. Onlangs is WhatsApp wel begonnen met het implementeren in de beta van de Android-versie, maar op het gebied van iOS was het nog stil. Nu blijkt dat WhatsApp begonnen is met het testen van de donkere modus in de beta voor iOS.



WhatsApp beta test donkere modus

De donkere modus wordt verwacht in versie 2.20.30, die binnenkort voor iedereen beschikbaar wordt. De beta wordt op dit moment nog uitgerold, want niet alle testers zien deze nieuwe versie. In de update-omschrijving van de beta staat vermeld dat de donkere modus getest kan worden. Wij gebruiken zelf ook de beta van WhatsApp, maar zien deze versie op dit moment nog niet. Wel bevatte de eerdere beta alvast een donker startscherm. Zodra de donkere modus in de beta bij ons beschikbaar is, werken we dit artikel bij met een korte impressie.

De donkere modus past zich vermoedelijk aan aan de instelling van je iPhone. Dat betekent dat de app donker kleurt zodra je dit in de systeeminstellingen van je iPhone aangepast hebt. WhatsApp kiest voor de chatgesprekken voor donkergroene spraakballonnen, in plaats van lichtgroen in de standaard versie.

Wanneer de donkere modus voor iedereen beschikbaar komt, is nog de vraag. Feit is wel dat WhatsApp tegen het einde van de maand weer zijn verjaardag viert. De chatapp gebruikt dit moment vaak om nieuwe functies uit te rollen, dus het zou zomaar kunnen dat de donkere modus het einde van de maand beschikbaar is.