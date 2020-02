Mobile World Congress 2020 gaat de geschiedenis in als de beurs die nooit doorging. 's Werelds grootste telecombeurs is afgelast door de organisator, de GSM Association (GSMA). De afgelopen week waren er al meerdere afzeggingen.

Er dreigde al chaos en leegstand op Mobile World Congress, omdat steeds meer bedrijven hadden afgezegd. GSMA CEO John Hoffman heeft nu gezegd dat de uitbraak van het coronavirus het onmogelijk heeft gemaakt om de beurs te organiseren: “The global concern regarding the coronavirus outbreak, travel concern and other circumstances, make it impossible”. MWC zou plaatsvonden vanaf 24 tot en met 27 februari, met de eerste persconferenties en aankondigingen in het weekend voorafgaand aan de beurs. Eerder vandaag probeerden de organisatoren de dreiging van het coronavirus nog als noodsituatie aangemerkt te krijgen, mogelijk om de kosten vergoed te kunnen krijgen door een verzekering. Maar het hoofd Gezondheid van de Catalaanse overheid, vond het risico niet groot genoeg.



Mobile World Congress afgelast

MWC trekt altijd veel Chinese smartphonefabrikanten en accessoiremakers. De belangrijkste Chinese merken zouden aanwezig zijn op de beurs, maar langzamerhand trokken ze zich allemaal terug. LG was deze maand de eerste fabrikant die verklaarde medewerkers niet bloot te willen stellen aan de risico’s. Ook ZTE, Ericsson, Nvidia, Intel, Vivo, Sony, Amazon en NTT Docomo haakten af. Deze week sloten Vodafone, Deutsche Telekom, Cisco, Nokia, British Telecom en HMD zich daarbij aan. Er dreigden daarom grote leegstand in de beurshallen. Niet alleen exposanten haakten af, ook veel bezoekers zouden niet willen komen opdagen vanwege het risico op besmetting.

Extra maatregelen

Er komen tijdens MWC bezoekers uit 200 verschillende landen. De organisatie had al geprobeerd de risico’s te beperken door extra maatregelen aan te kondigen, zoals extra schoonmaakwerk en het niet toelaten van mensen die de afgelopen twee weken in China hebben vertoefd. Ook adviseerden de organisatoren om geen handen te schudden, maar elkaar op andere manieren te begroeten. Microfoons zouden na elke spreker worden gedesinfecteerd en de temperatuur van bezoekers zou worden gemeten. Sommige bedrijven besloten om personeel uit andere landen te sturen, om onder de reisbeperking vanuit China uit te komen. Maar dat bleek niet voldoende om de exposanten en bezoekers gerust te stellen. Er volgden nog meer afzeggingen.

Kosten

De GSMA is een samenwerkingsverband van de telecomsector, waar meer dan 1.200 bedrijven bij zijn aangesloten. Mogelijk draait het bestuur van GSMA, dat bestaat uit de grote telecombedrijven, voor de kosten op. De beurs heeft een grote economische impact van ongeveer 500 miljoen euro. Het levert 14.000 tijdelijke banen op, vooral voor studenten en inwoners van Barcelona. Verder zullen de deelnemende bedrijven en bezoekers ook met behoorlijke kosten te maken krijgen. Zij zitten opeens met hotelkamers en vluchten die ze mogelijk niet meer kunnen annuleren. Tegelijk zouden er plotseling wel eens een hoop hotelkamers en vliegtuigstoelen kunnen vrijvallen. Een kaartje voor de beurs kost minimaal 800 euro.

Op iCulture ben je altijd gewend dat we verslag doen van belangrijke techbeurzen, vooral de dingen die interessant zijn voor Apple-gebruikers. Dat zullen we dit jaar ook overslaan. Dit jaar werden vooral veel aankondigingen op het gebied van 5G verwacht.