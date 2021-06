iCloud in iOS 15

Hieronder lopen we de belangrijkste iCloud-functies in iOS 15 met je langs. Ook bespreken we welke verbeteringen er voor je Apple ID aan zitten te komen, zoals familie toegang geven tot jouw iCloud-gegevens na overlijden. Veel functies die we bespreken gelden zowel voor iOS 15 als voor iPadOS 15. En soms vind je ze ook op de Mac terug in macOS Monterey.

#1 Tijdelijk meer iCloud-opslag

In iOS 15 krijg je tijdelijk meer iCloud-opslag als je gaat upgraden naar een nieuw toestel. Het overzetten van data verloopt daardoor ook een stuk sneller en het kost je niks extra. Je kunt de complete inhoud van je oude toestel opslaan in iCloud en daarna overzetten naar je nieuwe iPhone. Zelfs als je maar 5GB gratis opslag hebt. “Wanneer je een nieuw device koopt kun je iCloud Backup gebruiken om je data te verplaatsen naar je nieuwe device, zelfs als je weinig opslag hebt”, schrijft Apple op de iOS 15 preview-pagina. “iCloud geeft je zoveel opslag als je nodig hebt om een tijdelijke backup te maken, gratis, voor maximaal drie weken. Dit helpt om al je apps, data en instellingen automatisch op je device te krijgen.”

#2 Meer extra’s met iCloud+

iCloud+ is de nieuwe naam voor de betaalde iCloud-opslag van weleer. Behalve meer opslag krijg je er ook nog wat extra functies bij, namelijk Private Relay (een soort VPN), Verberg mijn e-mail (beide onderdeel van de nieuwe privacyfuncties in iOS 15), meer camera’s voor HomeKit Secure Video en eigen e-maildomeinen.

Bekijk ook iCloud+: deze extra functies krijg je bij een betaald iCloud-lidmaatschap iCloud+ is Apple's nieuwste betaalde dienst, waar extra functies beschikbaar zijn op onder andere het gebied van privacy. We leggen je uit wat iCloud+ is, wanneer Apple ermee start en wat de prijs van iCloud+ is.

#3 Passkeys in iCloud Sleutelhanger

Passkeys zijn een nieuwe manier om wachtwoorden overbodig te maken. In plaats van een gebruikersnaam met wachtwoord wissel je twee sleutels uit: een publieke en een private.

Het wordt getest in iOS 15, maar het is nog niet zeker of het wel op grote schaal beschikbaar komt bij de officiële release en of het dan al erg invloedrijk zal zijn. Het zal namelijk nog best wat tijd kosten voordat wachtwoorden helemaal verbannen zijn. Maar in iOS 15 legt Apple er in ieder geval de basis voor.

Bekijk ook Zo wil Apple wachtwoorden overbodig maken Apple heeft een nieuwe functie Passkey, waarmee je geen wachtwoorden meer nodig hebt. In plaats daarvan gebruik je Face ID en Touch ID. In een WWDC-sessie wordt het uitgelegd.

#4 Accountherstel voor je Apple ID

Accountherstel in iOS 15 is een nieuwe functie die in noodgevallen erg van pas kan komen. Hierbij wijs je een vertrouwde persoon aan die namens jou herstelcodes mag ontvangen. Krijg je geen toegang meer tot je Apple ID en iCloud, dan kan Accountherstel helpen. Je vraagt de vriend of het familielid om een code voor jou te maken. Je kunt hiervoor een of meerdere personen aanwijzen, die je kunnen helpen bij het resetten van je wachtwoord en weer toegang krijgen tot je account.

Bekijk ook Zo werkt Accountherstel vanaf iOS 15 Wil je altijd toegang houden tot je Apple ID? Dan kun je een vertrouwde contactpersoon instellen voor Account Recovery, oftewel Accountherstel. Deze persoon kan in geval van nood helpen om weer in te loggen op je Apple ID.

#5 Digital Legacy als je bent overleden

Mocht je overlijden, dan is het voor familie vaak lastig om toegang te krijgen tot jouw persoonlijke gegevens op iCloud. Vind je het prima als ze na jouw overlijden in de gegevens kunnen kijken, dan kun je gebruik maken van de functie Digital Legacy, oftewel Erfeniscontact. Je wijst dan een persoon aan die na overleggen van de overlijdensacte de iCloud-data mag downloaden. Deze persoon krijgt dus geen toegang tot de lokale data op jouw toestel; daarvoor zul je de toegangscode voor je iPhone ergens moeten noteren.

Bekijk ook Zo krijgt familie toegang tot jouw iPhone bij ongeval of overlijden Het is niet iets waar mensen graag over nadenken: wat als er iets met je gebeurt, waardoor je zelf niet meer je iPhone kunt bedienen? Bijvoorbeeld als je bewusteloos of in coma raakt, of in het ergste geval overlijdt. Hoe zorg je dat familie toegang krijgt tot jouw iPhone, wachtwoorden, sociale media-accounts en dergelijke?

#6 Sneller je iCloud Foto’s synchroniseren

Veel mensen klagen na een iOS-update dat hun toestel zo traag is geworden. Bovendien gaat de batterij snel leeg. Eén van de boosdoeners is dat allerlei data gesynchroniseerd moet worden. Als je overstapt naar een nieuw device zal iCloud Foto’s voortaan sneller synchroniseren, zodat je zonder lange wachttijd weer kunt genieten van je foto’s.

#7 iCloud Private Relay voor veiliger internetten

In onze uitleg van privacyfuncties in iOS 15 hebben we al uitgelegd hoe Private Relay werkt. Dit is een soort VPN waarmee je veiliger kunt internetten, zonder dat persoonlijke data te achterhalen valt. Apple gebruikt hiervoor twee servers: eentje voorziet je van een anoniem IP-adres (waaruit nog wel de regio af te leiden is) en de andere zorgt dat je het webadres dat jij wilt bezoeken niet persoonlijk aan jou gekoppeld is. Private Relay is als een VPN, in de zin dat het je internetverkeer omleidt zodat het onmogelijk te onderscheppen is. Er is echter wel een verschil: bij een VPN weet de aanbieder ook waar je naartoe aan het browsen bent. Apple weet dat niet. Een pluspunt van een gewone VPN is daarentegen dat je zelf je land kunt kiezen, zodat je bijvoorbeeld Netflix-shows uit de VS kunt kijken. Bij Apple kan dat niet.

Bekijk ook Zo gaat Apple je privacy verbeteren in iOS 15 Tijdens WWDC 2021 heeft Apple nieuwe privacyfuncties aangekondigd voor iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey en watchOS 8. Zo wordt het makkelijker om je data af te schermen en kun je beter controleren hoe een app met je privacy omgaat.

#8 E-mailadres verbergen

Je gebruikt je iCloud-mailadres waarschijnlijk voor veel meer dingen, ook nieuwsbrieven en online bestellingen. Wil je dit iets meer beschermen, dan is er Email-adres verbergen, als onderdeel van de privacyfuncties in iOS 15.

Dit is een uitbreiding op Sign in with Apple, waarbij je ook een anoniem e-mailadres kunt gebruiken. Bij deze nieuwe functie kun je echter op elk moment een ‘wegwerp-mailadres’ aanmaken, ook voor sites die geen Sign in with Apple ondersteunen. Je kunt dit e-mailadres op allerlei manieren gebruiken, bijvoorbeeld om tijdelijk met iemand te communiceren zonder dat je je echte e-mailadres wilt prijsgeven.

De e-mailadressen die je met deze functie zijn aangemaakt, zijn nog wel goed leesbaar. Ze bestaan meestal uit twee Engelstalige woorden, gecombineerd met cijfers en streepjes. ‘Verberg mijn e-mailadres’ zit ingebouwd in Safari, Mail en iCloud in iOS 15 en iPadOS 15.

#9 Meer camera’s voor HomeKit Secure Video

Bij HomeKit Secure Video worden je beelden opgeslagen in iCloud, waar ze versleuteld zijn en niet door de fabrikant van de camera bekeken kunnen worden. Tot nu toe moest je een vrij groot iCloud-abonnement hiervoor afsluiten, maar met de komst van iCloud+ zijn de limieten ruimer geworden. Je krijgt nu bij 50GB opslag al de mogelijkheid om onbeperkt beelden van één camera op te slaan. Bij 200GB is het voortaan 5 camera’s en bij 2TB een onbeperkt aantal camera’s. Perfect! Je hebt hiervoor uiteraard wel een HomeKit-camera nodig.

Zo zit het:

50GB iCloud-account (€0,99 per maand): 10 dagen historie, 1 camera

200GB iCloud-account (€2,99 per maand): 10 dagen historie, 5 camera

2TB iCloud-account (€9,99 per maand): 10 dagen historie, onbeperkt aantal camera’s

Bekijk ook HomeKit Secure Video: veiliger opslaan van je camerabeelden Met HomeKit Secure Video kun je videobeelden van je camera's beveiligd opslaan via iCloud. Wat moet je weten over HomeKit Secure Video, wat heb je nodig om het te gebruiken en welke camera's ondersteunen het? We zochten het voor je uit!

#10 Eigen e-maildomeinen

Een mooie mogelijkheid in iOS 15 is dat je je iCloud-mailadres extra persoonlijk kunt maken door een eigen domein te gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld een domeinnaam met je achternaam zijn, die je voor de hele familie hebt afgesloten. Iedereen met een Apple ID kan een eigen e-mailadres aanmaken met het domain @icloud.com. Maar bij al die diensten is het meteen duidelijk dat je mail gehost wordt door Apple. Met een eigen domeinnaam (het deel achter het apenstaartje) kun je je e-mailadres persoonlijker maken. Dergelijke functies zien we al jaren bij bijvoorbeeld Microsoft 365 en Google Workspace. Nu biedt Apple het ook aan – maar alleen voor betalende gebruikers van iCloud+.

Bekijk ook Apple laat je je iCloud-mail persoonlijker maken met een eigen domein Apple gaat een handige nieuwe functie voor iCloud-mailadressen introduceren. Als onderdeel van iCloud+ kun je een eigen domein aanmaken voor je iCloud e-mailadres.

Een laatste functie is dat je verbeterde connectiviteit hebt voor 5G. Dit houdt in dat het maken van een backup en het terugzetten ervan voortaan sneller gaat. Ook het streamen van audio en video vanuit apps gaan sneller. Dit is niet meteen een iCloud-functie, maar het zorgt er wel voor dat je iCloud prettiger in gebruik wordt.

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting!