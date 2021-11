Apple heeft meerdere maatregelen genomen om je privacy weer wat beter te beschermen. Helaas is nog niet alles beschikbaar in Nederland en één functie is in iOS 15.2 pas beschikbaar.

#1 E-mailadres verbergen

Je e-mailadres verbergen kan met de nieuwe functie ‘Verberg mijn e-mailadres‘. Dit is een uitbreiding op Sign in with Apple, waarbij je ook een anoniem e-mailadres kunt gebruiken. Nu kun je echter op elk moment een ‘wegwerp-mailadres’ aanmaken, ook voor sites die geen Sign in with Apple ondersteunen. Je kunt dit e-mailadres op allerlei manieren gebruiken, als je bijvoorbeeld met een ontwikkelaar of bedrijf wilt communiceren.

#2 Gegevens afschermen in Mail

E-mailtjes met reclame bevatten vaak onzichtbare pixels, die informatie over je kunnen verzamelen. Met ‘Privacybescherming in Mail‘ zorgt Apple ervoor dat de afzender niets met jouw informatie kunnen doen. De afzender kan niet zien of jij de e-mail opent. Het schermt ook je IP-adres af en voorkomt daarmee dat je locatie en andere persoonlijke informatie te achterhalen is.

#3 Gegevens afschermen in Safari

Safari beschermt je tegen ongewenste tracking. Dit jaar is het verder uitgebreid door ook IP-adressen af te schermen voor trackers. Apple noemt dit Private Relay (Privédoorgifte). Bedrijven kunnen je IP-adres dan niet als unieke ID gebruiken om je activiteiten op websites te volgen. Dit voorkomt dat ze een profiel kunnen aanmaken. Apple maakt hiervoor gebruik van machine learning om ongewenste elementen te herkennen en te blokkeren. Je verkeer gaat via twee servers.

De eerste server is van Apple vervangt het werkelijke IP-adres door een anoniem IP-adres. Deze bevat wel informatie over de regio, maar niet over de precieze locatie. De tweede server, beheerd door een externe partij, ontsleutelt het webadres dat je wilt bezoeken en stuurt je er naartoe. Door beide typen informatie te scheiden is jouw zoekopdracht niet naar een individu te herleiden. Niemand in het traject tussen gebruiker en website heeft toegang heeft tot je gegevens.

#4 Controleren hoe een app met je privacy omgaat

Apps kunnen niet zomaar toegang krijgen tot je locatie, foto’s, camera, microfoon en contacten. Dat is al jaren zo, maar je kunt vanaf iOS 15.2 in een privacyrapport voor apps zien hoe vaak een specifieke app de afgelopen zeven dagen die data heeft geraadpleegd. Ben je hier niet mee akkoord, dan kun je meteen actie ondernemen en de toegang blokkeren. Je kunt ook zien met welke partijen de data is gedeeld door te kijken naar domeinnamen. In het privacyrapport zie je alles.

#5 Siri-audio wordt lokaal verwerkt

Als je iets aan Siri vraagt, kan de audio voor de spraakherkenning direct op iPhone of iPad worden verwerkt. Helaas werkt dit nog niet in het Nederlands. Apple belooft nu dat steeds meer vragen aan Siri op het device zelf worden verwerkt, dus offline. Het lokaal verwerken van opdrachten geldt bijvoorbeeld voor het openen van apps, instellen van timers en wekkers, het wijzigen van de instellingen en het afspelen van muziek. Voor kennisvragen die je aan Siri stelt, bijvoorbeeld wie de president van Frankrijk is, wordt nog wel een internetverbinding gebruikt.

#6 iCloud+ voor meer privacy

Apple heeft iets nieuws voor iCloud-abonnees: wie betaalt voor extra iCloud-opslag krijgt nu iCloud+ met extra functies. Ook het eerder genoemde iCloud Private Relay is onderdeel van iCloud+. Je betaalt dus minimaal €0,99 per maand als je 50GB extra opslag wil.

iCloud+ biedt verder nog een aantal functies die eigenlijk al bestonden, zoals HomeKit Secure Video en meer opslag. Nieuw is dat je meer camera’s kunt aansluiten, oplopend tot een onbeperkt aantal als je voor 2TB opslag kiest. Meer details lees je in onze round-up van iCloud+.

#7 Verklikker voor camera en microfoon

De iPhone laat al sinds iOS 14 een groen of oranje lampje zien in de statusbalk als de camera wordt gebruikt. In macOS kon je ook zien als de camera actief was, maar in macOS Monterey heeft Apple dit uitgebreid. Je ziet nu duidelijker welke apps toegang hebben tot de microfoon en camera van de Mac. Ook verschijnt een oranje bolletje in de menubalk wanneer je microfoon wordt gebruikt.

#8 Nog meer privacyfuncties

Er zitten nog meer privacyfuncties in iOS 15 en de andere nieuwe software-updates. Een greep uit het aanbod:

Eenmalig je locatie delen met een app, zonder dat je meer informatie hoeft vrij te geven. Ontwikkelaars kunnen dit direct inbouwen in hun apps.

Je kunt nu nog gerichten toegang geven tot foto’s, bijvoorbeeld een specifiek album.

Met veilig plakken kunnen ontwikkelaars zorgen dat je tekst kunt knippen en plakken, zonder dat ze kunnen zien wat de inhoud is. Je krijgt dan niet meer een melding dat een app bepaalde data probeert te kopiëren.

Kende je de privacylabels in de App Store al? Deze functie zat in iOS 14 en helpt jou als gebruiker met het beoordelen van de privacymaatregelen in een app. In onze tip lees je hoe het werkt en wat je er verder aan kunt afleiden.