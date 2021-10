Tile was jarenlang ook voor Apple-gebruikers de populairste keuze als het gaat om Bluetooth-trackers. Maar sinds de komst van Apple’s AirTag heeft daar zo langzamerhand een verschuiving plaatsgevonden. Tot ongenoegen van Tile, die meermaals aangegeven hebben niet blij te zijn met onder andere de beperkingen die Apple oplegt aan andere bedrijven. Vandaag gaat Tile weer de aanval in met een reeks nieuwe Bluetooth-trackers die het op moeten nemen tegen de AirTag en andere soortgelijke trackers. Het meest interessant is de nieuwe Tile Ultra.



Tile Ultra aangekondigd: met ultra-wideband en AR

De Tile Ultra is het nieuwste lid van de Tile-familie. Deze nieuwe tracker wordt in de loop van 2022 verwacht en werkt naast Bluetooth ook met ultra-wideband. Eerder dit jaar lekte de plannen voor een ultra-wideband tracker van Tile al uit en nu is deze dus aangekondigd. Dankzij ultra-wideband kun je het voorwerp waar de tracker aan verbonden is, nauwkeuriger zoeken. hier gaat Tile ook een nieuwe AR-modus voor gebruiken. Met augmented reality zie je via de camera van je iPhone waar het voorwerp precies ligt. Tile zegt dat de Tile Ultra met ultra-wideband werkt met zowel iOS als Android.

Beelden van de nieuwe Tile Ultra zijn er nog niet. Ook de prijs en andere exacte specificaties zijn nog niet bekend. Tile gaat de Ultra-tracker ergens in de loop van 2022 uitbrengen.

Vernieuwde Tile Pro, Mate, Sticker en Slim voor 2021

Vanaf vandaag heeft Tile wel al de nieuwe 2021-versies van de Tile Pro, Mate, Sticker en Slim beschikbaar. De nieuwe Tile Pro heeft een bereik van 120 meter en heeft een nieuw langwerpig design. Hij is volgens Tile gemaakt voor een sleutelbos of aan een tas. Het design is daarop aangepast. Het nieuwe model heeft een afmeting van 58 x 32 x 7,5mm. Het vorige model was 42 x 42 x 6,5mm. Je kan kiezen tussen wit of zwart en de Tile Pro heeft nog steeds de meest luide speaker. De nieuwe Tile Pro kost €34,99.

Het meest gangbare model, de tile Mate, heeft eveneens een aangepast ontwerp gekregen. Het nieuwe model is nog steeds vierkant, maar is wat boller en groter. De nieuwe Tile Mate is 37,8 x 37,8 x 7,1mm (was 35 x 35 x 6,2mm) en heeft een verbeterd bereik van 76 meter (was 61 meter). De batterij gaat nu tot 3 jaar mee, maar deze is gek genoeg niet meer vervangbaar. Dat is opmerkelijk, omdat dat niet bepaald goed is voor het milieu. Hij is wel waterbestendig met IP67-classificatie. De nieuwe Tile Mate kost €24,99.

Tot slot zijn er nog de Tile Slim en Sticker. De Slim heeft eveneens een bereik van 76 meter gekregen en de afmetingen zijn ook iets aangepast. De nieuwe Slim, die er als een pasje uit ziet en je bijvoorbeeld in je portemonnee kan doen, meet 85,5 x 54 x 2,5mm. Het vorige model was 86 x 54 x 2,4mm. De nieuwe versie is alleen beschikbaar in het zwart en kost €34,99. De Tile Sticker heeft ook het verbeterde bereik gekregen van 76 meter. De niet-vervangbare batterij gaat daar nu drie jaar mee en het ontwerp is ook iets aangepast. De nieuwe versie kost €29,99.

Verbeterd zoeknetwerk met QR-code

Ook aan de softwarekant heeft Tile nog wat vernieuwingen in petto. Het Lost & Found-netwerk krijgt een update en werkt ook met QR-codes. Achterop elke nieuwe tracker staat een QR-code die de vinder kan scannen. Op die manier kan de vinder contact opnemen met de oorspronkelijke eigenaar. Apple heeft zelf een soortgelijke functie op de AirTag, al maakt dat gebruik van NFC. Het voordeel van de QR-code is dat het iets toegankelijker is en ook werkt met oudere smartphones zonder NFC-chip.

Bovendien gaat Tile stappen ondernemen om stalking tegen te gaan. Met de Scan & Secure-functie kan iedereen met de Tile-app zijn omgeving scannen om te kijken of er ongemerkt een Tile in de buurt is. Hiermee voorkom je dus dat iemand anders bijvoorbeeld een Tile in je tas of auto stopt. Maar je moet er dus wel aan denken dat je dit zelf scant. Bij de AirTag krijg je automatisch een melding als er een AirTag van een andere eigenaar met je meebeweegt.

Het grootste gemis is dat de nieuwe Tiles niet werken met Apple’s Zoek mijn-netwerk. Dat komt onder andere door een beperking vanuit Apple. Een tracker die verbinding maakt met het Zoek mijn-netwerk, kan niet meer werken met het eigen zoeknetwerk van de fabrikant. Chipolo heeft daarom een aparte versie van haar tracker uitgebracht die exclusief werkt met het Zoek mijn-netwerk. Wij hebben de Chipolo One Spot eerder dit jaar getest.