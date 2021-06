Wil je altijd toegang houden tot je Apple ID? Dan kun je een vertrouwde contactpersoon instellen voor Account Recovery, oftewel Accountherstel. Deze persoon kan in geval van nood helpen om weer in te loggen op je Apple ID.

Accountherstel is nieuw in iOS 15

Mocht je ooit je Apple ID wachtwoord vergeten, dan kun je vanaf iOS 15 de hulp van een vriend of andere vertrouwde persoon inroepen. Je stelt in wie jouw account mag herstellen in geval van problemen. Dit kan ook handig zijn als je oudere familieleden hebt die wel eens vergeetachtig zijn. Je hoeft dan het wachtwoord van de persoon zelf niet te weten, maar je hebt wel alle mogelijkheden in het geval iemand is buitengesloten van zijn/haar account. Apple belooft dat Accountherstel gemakkelijk, veilig en snel in gebruik is.

Wat is Accountherstel?

Met Accountherstel kun je een persoon toevoegen die je vertrouwt, zoals je partner. Deze persoon krijgt geen toegang tot je account, maar kan je alleen helpen aan een herstelcode die je moet invoeren als je weer toegang wil tot je account. Je hoeft dus niet je wachtwoord af te geven, waardoor de persoon in je account zou kunnen neuzen. Het enige wat deze persoon kan doen is een herstelcode genereren die jij nodig hebt om weer te kunnen inloggen.

Dit is minder vergaand dan het instellen van meerdere vertrouwde telefoonnummers voor iCloud, waardoor er inlogcodes voor tweefactorauthenticatie binnenkomen op de telefoon van je partner (of een andere persoon). Deze persoon zou in een kwaadwillende bui kunnen inloggen op jouw account. Bovendien krijgt deze persoon steeds een tweefactor-code binnen, telkens wanneer jij zelf op een nieuw apparaat probeert in te loggen. Met Accountherstel wordt het allemaal net iets makkelijker.

Vereisten voor Accountherstel

Voordat je begint met het instellen is het goed om te controleren of je aan alle eisen voldoet:

Check of al je Apple-apparaten op hetzelfde Apple ID zijn geregistreerd. Dit geldt voor alles wat je met iCloud synchroniseert, bijvoorbeeld agenda-afspraken, contacten en Safari-bladwijzers. Het maakt niet uit via welk account je App Store-aankopen doet. Heb je een Mac via je werk, dan kan het zijn dat je daarvoor een ander Apple ID gebruikt.

De mensen die je als Accountherstelcontact kunt instellen moeten 13 jaar of ouder zijn en in het bezit zijn van een Apple-apparaat.

zijn en in het bezit zijn van een Apple-apparaat. De apparaten die je gebruikt moeten draaien op iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey.

Accountherstel komt beschikbaar in iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey in het najaar van 2021. Ontwikkelaars kunnen het nu alvast testen in de beschikbaar gestelde beta’s. In juli komen er publieke beta’s beschikbaar waarmee iedereen kan gaan testen, als je dat wil.

Zo werkt Accountherstel

Zo kun je een Accountherstelcontact kiezen:

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Klik op je Apple ID, bovenin het scherm. Tik op Wachtwoord en beveiliging. Kies Accountherstel en lees de extra informatie. Tik op Voeg herstelcontact toe. Voer het wachtwoord van je Apple ID in. Volg de instructies op het scherm. Kies een of meer contactpersonen.

Deze persoon krijgt een uitnodiging van Apple en moet deze accepteren voordat hij/zij jouw Accountherstelcontact is. Daarna ontvangt de persoon herstelcodes voor jouw account, als je erom vraagt.

Herstelcode gebruiken

Mocht je geen toegang meer krijgen tot je Apple ID, dan kan het Accountherstelcontact je helpen om weer in te loggen. Je hebt dan de herstelcode nodig. Hiervoor kun je bellen naar de persoon of vragen of de persoon de code wil opsturen in een iMessage-bericht of iets anders. Na het invoeren van de herstelcode krijg jij weer toegang.

Lees ook onze tip over het instellen van een tweede telefoonnummer voor iCloud. We hebben ook een aparte tip wat je moet doen als je je Apple ID wachtwoord bent vergeten.