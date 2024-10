Het gebeurt niet vaak dat iCloud.com wordt bijgewerkt, maar soms is het nodig om veranderingen in macOS en de andere besturingssystemen van Apple te kunnen bijbenen. Soms duurt het langer dan gedacht, want de donkere modus was al in iOS 13 (2019) beschikbaar en maakt nu de overstap naar de iCloud-website. De donkere modus past zich aan bij de instellingen voor de lichte of donkere weergave op je Mac.

iCloud.com biedt een webinterface voor de iCloud-diensten en -apps, voor het geval je je iPhone, iPad of Mac niet bij je hebt of kwijt bent geraakt. Je krijgt toegang tot onder andere Foto’s, Bestanden, Agenda, Herinneringen, Notities en meer. Uiteraard wordt al die data gesynchroniseerd met je andere Apple-devices. Tenzij je Advanced Data Protection (Geavanceerde gegevensbescherming) hebt ingeschakeld, want dan krijg je niets te zien. Dit geldt ook als je op de iPhone de schakelaar bij Toegang tot iCloud-gegevens op het web hebt uitgeschakeld, zoals op de afbeelding hieronder.

Nieuwe iCloud-functies op het web

De nieuwe functies zijn vanaf vandaag beschikbaar voor alle gebruikers van iCloud. Enkele vernieuwingen zijn een gedeelde weergave voor iCloud Drive, vastgemaakte notities en de mogelijkheid om je startscherm te voorzien van een zelfgekozen achtergrondkleur en inhoud. Het startscherm heeft een rij iconen en widgets die je kunt toevoegen om notities, foto’s, herinneringen en andere content in één oogopslag te kunnen bekijken.

Dit is er nieuw:

Donkere modus Aanpasbaar startscherm Opgefrist uiterlijk voor de Agenda-app en ondersteuning voor de Hijri-kalender. Gedeelde weergave voor iCloud Drive: toont die met jou zijn gedeeld. Snel naar een maand of jaar springen in Foto’s door op het kalenderpictogram te klikken. Datum, tijd en locatie van een foto wijzigen vanuit het infopaneel. Album weergeven in de tegel Foto’s op de startpagina van iCloud.com. Belangrijke notities boven aan de lijst vastpinnen in de iCloud Notities-app. Nieuwe lijsten en terugkerende herinneringen maken in Herinneringen.

Ondanks al deze verbeteringen, biedt iCloud.com nog geen toegang tot al je Apple-diensten. Zo ontbreken Apple Music, Apple TV+ en Apple News. Dit lukt alleen als je naar de afzonderlijke websites gaat. De meeste mensen zullen iCloud.com daarom alleen bezoeken als ze hun devices niet bij de hand hebben.