Eén van de nieuwe functies voor iCloud is iCloud+, de nieuwe vorm van het betaalde iCloud-abonnement. Iedereen die betaalt voor iCloud-opslag, krijgt meteen de functies van iCloud+ erbij. Een interessante nieuwe functie binnen iCloud+ is het kiezen van een eigen domein voor je e-mailadres. Dergelijke functies zien we al langer bij veel zakelijke maildiensten.



Je eigen iCloud-domein binnen iCloud+

Iedereen met een Apple ID kan een eigen e-mailadres aanmaken met het domain @icloud.com. Dit was jaren geleden de opvolger van Apple’s vroegere clouddiensten zoals MobileMe. Maar bij al die diensten is het meteen duidelijk dat je e-mailadres afkomstig is van Apple. Met een eigen domeinnaam in iOS 15, het deel achter het apenstaartje, kun je je e-mailadres persoonlijker maken. Dergelijke functies zien we al jaren bij bijvoorbeeld Microsoft 365 en Google Workspace. Apple heeft er tijdens de presentatie niets over gezegd, maar de nieuwe functie is wel te vinden in Apple’s overzicht van iOS 15.

Apple zegt daarover het volgende:

Personalize your iCloud Mail address with a custom domain name, and invite family members to use the same domain with their iCloud Mail accounts.

Hoe het precies gaat werken, is nog niet helemaal duidelijk. Het is in ieder geval mogelijk om andere familieleden uit te nodigen om hetzelfde domein te gebruiken. Mogelijk heb je gezinsdeling nodig om het domein te kunnen delen met andere familieleden. Of er bijvoorbeeld een limiet is aan het aantal domeinen dat je aan kan maken, is nog niet bekend. We denken dat Apple wel enkele beperkingen op gaat stellen, maar vooralsnog is daar nog niets bekend over.

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting!